На соцвиплати у липні спрямували понад 35 мільярдів, – Мінфін

У січні-липні 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 265,6 млрд грн, зокрема у липні – 35,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, ці кошти було спрямовано:

158,6 млрд грн, із них у липні 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

60,8 млрд грн, із них у липні 8,7 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

30,7 млрд грн, із них у липні 1,5 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

14,2 млрд грн, із них у липні 2 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;

1,3 млрд грн, із них у липні 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, за перші шість місяців 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 230,5 млрд грн, зокрема у червні – 35,8 млрд грн.