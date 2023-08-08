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Україна вчетверо збільшила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П" з початку року. Характеристики зброї

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стугна

Україна в липні виробила протитанкових ракетних комплексів "Стугна" вчетверо більше, ніж у січні поточного року.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми в липні виробили вчетверо більше "Стугни", ніж у січні цього року. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми не виробили зараз, їх завжди буде недостатньо. Але за всіма технічними параметрами "Стугна" обходить Javelin" , – сказав він.

Водночас міністр наголосив, що ПТРК Javelin – дуже хороший продукт, який дуже допоміг українцям.

Камишін зазначив, що системно працюватиме над збільшенням виробництва українського продукту. "Ми маємо перепрофілюватися на арсенал вільного світу. Ми маємо стати відомими своєю зброєю. Ми маємо зробити це головним нашим експортним продуктом", – заявив міністр.

Україна вчетверо збільшила виробництво протитанкових комплексів Стугна-П з початку року. Характеристики зброї 01

"Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро "Луч".

Комплекс належить до другого покоління ПТРК, він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

Максимальна дальність ПТРК – 5 км.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+16
тоді зробили одну зараз-чотири
зросло в 4 рази!!!
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08.08.2023 11:59
+10
Підприємсво на харківщині,котре випускало приціли для ПТРК "Стугна",не було евакуйоване зеленою владою,тому його захопили та вивезли орки.
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08.08.2023 12:39
+5
перевага Стугни що під час її використання оператор знаходиться на закритій позиції
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08.08.2023 12:20
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тоді зробили одну зараз-чотири
зросло в 4 рази!!!
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08.08.2023 11:59 Відповісти
Підприємсво на харківщині,котре випускало приціли для ПТРК "Стугна",не було евакуйоване зеленою владою,тому його захопили та вивезли орки.
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08.08.2023 12:39 Відповісти
Щось я не розумію, як комплекс який належить до другого покоління ПТРК може перевершувати комплекс, який належить до третього покоління ПТРК? Оснастіть Стугну інфрачервоною головкою самонаведення, тоді й порівнюйте.
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08.08.2023 12:03 Відповісти
Джавелинкой может после ютуба пользоваться любой пехотинец, чего не скажешь про Стугну, цена конечно выгодней в разы и дальнобойность..короче везде свои + и -.. и спасли Страну конечно не стугны..а массовые НЛАВ и Джавы...
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08.08.2023 12:07 Відповісти
перевага Стугни що під час її використання оператор знаходиться на закритій позиції
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08.08.2023 12:20 Відповісти
Але сама установка "стугна" меньш мобільна за "джавелін", і потребує крім оператора ще й заряджаючого. Крім того ракету треба "вести" до цілі, а не "вистрілив та забув".
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08.08.2023 13:15 Відповісти
спасли Страну конечно не стугны..а массовые НЛАВ и Джавы... - 70 % враженої техніки за перші 6 місяців, це робота арти.
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08.08.2023 20:33 Відповісти
тоже правда, 6 месяцев - то мы уже выстояли, Пионы и 43-я творили историю в первые дни...
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08.08.2023 20:38 Відповісти
А тим часом в реальному житті...
Хроника одного президента

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https://mastodon.social/@tzeinform

---------------

‎07.‎08.‎2023

ГК ЗСУ Залужний повідомив ВГК ЗСУ Зеленського, що забезпечення ЗСУ боєзапасом артилерійсько-мінної номенклатури впало до рівня 5% від потреби.
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08.08.2023 12:10 Відповісти
Хвалькуватий чел. В стилі квадратночелюстних коментар А наше все равно лучше
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08.08.2023 12:36 Відповісти
Вже мало хто згадує, що раніше вироблялись міжконтинетальні ракети.
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08.08.2023 12:59 Відповісти
У 2023 році виробництво ракет Вільха зменшилося у 100 разів у порівнянні з 2020 роком.
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08.08.2023 13:05 Відповісти
То з 2020 взагалі нічого не виготовлялися! Зелений "пан" Таран 2 роки підряд саботував оборонні замовлення
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08.08.2023 13:14 Відповісти
т.з. пантаран нічого сам від себе не міг робити, виконував-саботував те, що веліли зверху.
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08.08.2023 13:29 Відповісти
І то правда! Кадр Єрмака.
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08.08.2023 15:44 Відповісти
..тупорилий, совковий солдафон-зрадник (через таких дОсі алергія на совєцьку армію) "пан таран" не сидить..., бо замість нього за влади зебілів у СІЗО сидить патріот Червінський на радість портнова та ***** і їхніх шісток дермаків-татарових
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08.08.2023 15:57 Відповісти
Танюхе побольше подгоните!!
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08.08.2023 13:30 Відповісти
Прокинулися, сцуки ! А з Тані Чорновіл не забули зняти підозру за врятовані Стугни у лютому 22-го ?
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08.08.2023 17:04 Відповісти
Цікаво, з арабами по замовленим розрахувалися ??
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08.08.2023 20:35 Відповісти
 
 