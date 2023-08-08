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Новини Транспорт
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перевезення (539) Мінінфраструктури (1324) автобус (183)

В Україні розпочали верифікацію міжнародних автобусних перевезень. Уже закрито 280 маршрутів

Новини БізнесЦензор Транспорт

автобус,водитель

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Першим кроком стало упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, за рішенням профільної Комісії було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких:

  • маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі – 118;
  • маршрути, що ведуть до РФ – 140;
  • маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники – 22.

"Зараз Міністерство розпочинає масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок – це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусами", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, верифікація всіх маршрутів також сприятиме розширенню ринку. "Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги", – пояснив заступник міністра.

За словами Деркача, після верифікації маршрутів до Польщі, така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн.

Окрема увагу приділять маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але які не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують. У такому випадку, перевізник має звернутись до міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту.

Як повідомлялося, уряд включив пасажирські автобуси та легкові авто в електронну чергу для перетину кордону.

Автор: Юлiя Недашківська
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рехформувати- значить закрити.. ви б вже азірова привезли- той мастак все гробити
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08.08.2023 12:04 Відповісти
не повинен кожен, хто має бус, возити людей. вони ж через задніцу послуги надають.
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08.08.2023 12:18 Відповісти
Вони ж не пусті їдуть? Значить комусь треба і влаштовує якість/ціна
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08.08.2023 13:11 Відповісти
бо в людей у голові кохоз, тому і їдуть.
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09.08.2023 15:58 Відповісти
Може й закрити. Зрозуміло, що це не гарантія безпеки, але є автобуси у такому технічному стані, що тільки у Африку.
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08.08.2023 12:23 Відповісти
імітація корисних дій...в осені заборонять листю бути зеленим
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08.08.2023 12:22 Відповісти
Гадаєте, в них монополія на зелений колір?
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08.08.2023 13:40 Відповісти
Явно коррупционная схема. И билеты станут дороже.
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08.08.2023 13:45 Відповісти
для колхоза у головах усе корупція
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09.08.2023 15:59 Відповісти
шото мутное
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08.08.2023 15:49 Відповісти
 
 