В Україні продовжує зростати кількість електрокарів. П’ятірка найпопулярніших брендів

Упродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV), із яких нових – 586 одиниць, вживаних – 2878.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що легкових автівок було придбано 3389 одиниць (нових – 581, вживаних – 2808), а комерційних – 75 одиниць (нових – 5, вживаних – 70).

Відносно червневого результату кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів збільшилась майже на 11,5%. У порівнянні з торішнім липнем цей показник зріс удвічі.

Найбільш популярною моделлю серед нових електромобілів минулого місяця став Volkswagen ID.4 – 214 авто. До п’ятірки лідерів також увійшли Volkswagen ID.6 (44) авто, FAW Toyota BZ4X (38 авто), Honda e (36 авто), DongFeng/Honda M-NV (32 авто).

Водночас найпопулярнішим за кількістю реєстрацій вживаних електрокарів став Nissan Leaf – 553 авто. Далі йдуть Volkswagen e-Golf (394 авто), Tesla Model 3 (289 авто), Tesla Model Y (190) та Renault Zoe (155 авто).

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 16 тис. одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, що майже утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.