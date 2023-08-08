До зими залишилося відремонтувати чотири з дев’яти енергоблоків АЕС, – голова "Енергоатому"

НЕК "Енергоатом" залишилося відремонтувати до початку осінньо-зимового періоду чотири з дев’яти енергоблоків АЕС, які розташовані на підконтрольній Україні території. Один із них планується вивести з ремонту вже наприкінці серпня.

Про це журналістам повідомив президент компанії Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.



"Усі енергоблоки пройшли стадію підготовки до ремонтів, п'ять енергоблоків відремонтовано, тому зараз у нас чотири енергоблоки в ремонті. Наприкінці місяця буде виводитися один з них, а решта три енергоблоки поступово упродовж двох місяців будуть введені в роботу", – зазначив він.



За його словами, наразі немає блоків, які чекають на ремонти – усі або відремонтовані, або ремонтуються.



Водночас Котін зазначив, що "фінансово-економічна програма компанії щодо ремонтів повністю збалансована".



Він підтвердив слова міністра енергетики Германа Галущенка, який днями заявив, що у листопаді-лютому 2023-2024 років дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт будуть завантажені на 100%.



"Ми забезпечуємо всі необхідні ремонти, перевантаження блоків у період теплої погоди і до зими фактично все відремонтуємо, і всіма енергоблоками, що розташовані на контрольованій Україною території, входитимемо в зиму", – запевнив голова "Енергоатому".



Як відомо, на підконтрольній Україні території розташовані три АЕС – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська, які загалом мають 9 енергоблоків загальною потужністю 7,8 ГВт. Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт перебуває в окупації росіян з березня 2022 року і майже рік не виробляє електроенергію.