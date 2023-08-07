ЄБРР допоможе Україні перевести ТЕС і ТЕЦ на низьковуглецеві джерела енергії

Міністерство енергетики, ЄБРР та компанія PwC провели спільну нараду для актуалізації проєкту ЄБРР щодо низьковуглецевої реконструкції об’єктів генерації. Йдеться, зокрема, про проєкт підтримки переходу для вугледобувних регіонів.

Як ідеться в повідомленні Міненерго, сторони обговорили актуалізацію проєкту та внесення змін до завдання.

Там зазначили, що, враховуючи, що основними напрямками роботи енергетиків є підготовка до опалювального сезону, а саме відновлення об'єктів генерації, фокус проєкту вирішено спрямувати на відновлення сектору виробництва електроенергії.

У межах проєкту буде визначено перелік теплогенеруючих інфраструктурних об'єктів, яким було завдано значних збитків та руйнувань, та розроблено план дій щодо залучення фінансування для переведення генеруючих об'єктів на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії.

Після актуалізації завдання ЄБРР та PwC проведуть аналіз вугільних ТЕС та ТЕЦ, зроблять аудит завданих збитків та сформують перелік об'єктів, які візьмуть участь у програмі.