У КНП "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району почали надавати послуги з реабілітації. ФОТО

У КНП "Консультативно-діагностичний центр" Деснянського району міста Києва на базі фізіотерапевтичного відділення почали надавати послуги з реабілітації, уклавши новий договір із Національною службою здоров’я України.

За новим пакетом від Національної служби здоров’я України №54, укладеним із медичним закладом 12 липня, тепер держава оплачує центру реабілітацію пацієнтів.

Як розповідає директор КНП "Консультативно-діагностичний центр" Ігор Бех, за цим пакетом фахівці медзакладу розпочинають надавати реабілітаційні послуги військовим, пацієнтам, які перенесли інсульт, мають проблеми з опорно-руховим апаратом.

Для ефективної реабілітації кожного пацієнта в консультативно-діагностичному центрі збирається мультидисциплінарна команда – група фахівців, що займається відновленням людей у післягострому та довготривалому періодах. Очолює команду лікар фізичної та реабілітаційної медицини.

За словами завідувачки фізіотерапевтичним відділенням Галини Козелецької, вони мають потужну команду фахівців, які працюють над якісною і продуктивною реабілітацією.

"У нас сформоване реабілітаційне відділення, у яке входять: два лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, два фізичних терапевти, два ерготерапевти, два асистенти – помічники ерготерапевта, психологи й логопед", – зазначає Козелецька.

Окрім якісного та новітнього обладнання, встановленого в центрі відповідно до вимог НСЗУ, його працівники використовують сучасні методи та підходи до кожного пацієнта. Саме завдяки цьому реабілітація в медичному закладі стала ще більш ефективною.

Пані Олена, яка отримала перелом шийки плечового суглоба внаслідок падіння, проходить лікування в КНП "Консультативно-діагностичний центр". Жінка розповідає, що, перебуваючи лише четвертий день на реабілітації, уже має гарний результат. Олена Костянтинівна показала, як вправно виконує різні завдання вправи на сучасних тренажерах під пильним наглядом фахівців.

У медичному закладі особливу увагу приділяють роботі з пацієнтами після інсульту. Для них обладнали спеціальну кімнату, що відтворює домашній інтер'єр. Там людина може відновити усі свої звичні навички та функціонал.

Завідувачка фізіотерапевтичним відділенням Галина Козелецька показала, як виглядає одна зі спеціальних зон – гардеробна. Вона облаштована таким чином, щоб людина могла працювати над відновленням звичних навичок: зняття з себе, повішання на гачечки чи до шафи верхнього одягу.

Важливий акцент фахівці центру роблять ще й на відновленні рухів у координації з роботою мозку. Для цього пацієнт тренується на різних приладдях: іграшках та універсальному дзеркальному столі.

Варто зауважити, що одним зі структурних підрозділів центру є філія №5, де обслуговують дітей віком від 0 до 18 років. Професійні фахівці, ефективні процедури та навіть басейн – усе в одному закладі, який розташований за адресою: проспект Червоної калини, 18А. На обліку там перебувають 60 тис. дітей.

"Особливістю є те, що медична реабілітація надається малюкам до 3 років, які народилися передчасно, або діткам, що потребують раннього втручання та мають вади у здоров’ї", – розповідає про роботу закладу лікарка фізичної реабілітаційної медицини Наталія Севрюк.

За минулий рік реабілітацію в дитячій філії пройшли 1163 дитини, 300 з яких — немовлята, що загалом отримали тут 7 тис. процедур.



















