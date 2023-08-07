Мало коштів у бюджет: АРМА розірвало договір із управителем активами Жеваго

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) в односторонньому порядку розірвало договори управління з компанією "Атлант Рент", якій було передано загалом 24 активи у центрі Києва, Дніпропетровській, Полтавській та Донецькій областях.

Як ідеться в повідомленні АРМА, ці об'єкти належать підозрюваному в кримінальних правопорушеннях бізнесмену Костянтину Жеваго, якого за запитом українських правоохоронців було затримано у Франції наприкінці минулого року.

"Перевірка ефективності управління активами встановила, що, наприклад, за останній місяць використання житлової й нежитлової нерухомості площею понад 15 тис. кв. м управитель сплатив до бюджету лише 113 тис. грн. При цьому у червні цього року "Атлант Рент" виконав свої зобов'язання в частині отримання загального доходу тільки на 60%", – сказано в повідомленні АРМА.

Відтак, з огляду на порушення управителем умов договорів та невиконання зобов'язань щодо наповнення державного бюджету АРМА відмовилось від подальшої співпраці з компанією "Атлант Рент", офіційно повідомивши її про розірвання договірних відносин.

"Управління елітною нерухомістю, вартість якої становить понад 330 мільйонів гривень, приносило державі трохи більше, ніж 100 тис. грн. Чи на такий ефект розраховує держава під час війни – питання риторичне. Тому АРМА вживає рішучі й невідкладні кроки для припинення неефективного управління та передачі активів новому управителю, якого буде обрано за новими прозорими процедурами", – наголосила голова АРМА Олена Дума.

Раніше повідомлялося, що АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав до ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".