Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на 2,2 мільйона євро

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад 2,2 млн євро.

Як ідеться в повідомленні Міноборони, спір виник між Міністерством оборони України та іноземним постачальником у зв'язку з порушенням останнім умов зовнішньоекономічного договору на поставку захисного спорядження для Сил оборони, а саме налокітників та наколінників.

"Постачальник порушив не тільки строки поставки товару, але й об'єм – було поставлено лише близько 11% від загального обсягу товару за договором. Міноборони, у свою чергу, належним чином виконало свої зобов'язання за договором та оплатило вартість товару в повному обсязі", – сказано в повідомеленні.

У Міноборони зазначили, що іноземного постачальника неодноразово було повідомлено про необхідність виконання умов договору в максимально короткі строки, проте товар так і не було поставлено в повному обсязі.

У березні 2023 року Міноборони звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу з відповідними позовними вимогами. Розгляд спору в міжнародному арбітражі завершився винесенням остаточного арбітражного рішення на користь Міноборони.



Таким чином, міжнародний арбітраж присудив стягнути з постачальника на користь Міноборони понад 2,2 млн євро, а також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони.

Водночас, у Міноборони додали, що вже в ході арбітражного розгляду постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.