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Товарообіг роздрібних мереж впав за рік війни на 20%: Рейтинг найбільших рітейлерів під час війни

Новини БізнесЦензор Рітейл

супермаркет,цены

Товарообіг у мережах роздрібної торгівлі в України за підсумками 2022 року склав 1,16 трильйона гривень, що на 300 млрд грн або на 19% менше, порівняно з 2021 роком (1,44 трлн грн).

Про це свідчить дослідження ринку роздрібної торгівлі, проведене Асоціацією рітейлерів України (RAU) на основі звітності учасників ринку.

"Цілком прогнозовано виявилося, що дохід компаній відчутно скоротився: а іншого не варто було б очікувати. Окупація значних територій, мародерство, обстріли мирних міст, постійні повітряні тривоги та блекаути сильно вдарили по компаніям сфери торгівлі. Проте навіть в надскладних умовах рітейлери зуміли пристосуватися", – зазначається у повідомленні.

RAU зауважує, що виторг впав навіть не враховуючи інфляцію, яка минулого року склала 26,6%. Тобто фактичний товарообіг рітейлерів впав значно сильніше, наголошують в асоціації.

При цьому, із загального товарообігу торговельних мереж 150 млрд грн прийшлося на провідного продуктового оператора України – корпорацію АТБ. Другий рітейлер України за товарооборотом – мережа "Сільпо" з показником 70 млрд грн доходу, далі розташувалися "Фора" і Metro Cash&Carry.

Перший непродуктовий оператор – маркетплейс Rozetka – закінчив 2022 рік на п’ятій сходинці, але за обсягом виручки він поступається лідеру майже на порядок.

Товарообіг роздрібних мереж впав за рік війни на 20%: Рейтинг найбільших рітейлерів під час війни 01

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Ціни космос у магазинах, рівень європейський!
Працівникам аж ніяк не європейську зарплату платять, мізерні подачки працівникам!
Так що хай не ниють, все у них суперово!
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08.08.2023 08:59
+8
Прям такие убыточные, что аж страх.
А таблица заглядение, атб разница -0,4ярда между годами, а по доходу -5,5ярдов - сделалось очень просто - нагупили генераторов и поставили на баланс, вот вам и убыток проведен и генераторы освоены. Херота и крутилка цифрами. 50+ товаров в том же атб приватлейбл, там зазоры хватает на всех - кроме работников низшего звена.
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08.08.2023 10:09
+6
Мені не подобається. Тому. Молочні продукти купую у фермера. Овочі купую у фермера і у бабусь на базарі. Фрукти - у бабусь і у фермера. Борошно , гречку і цукор купую мішками у оптовиків. М'ясо і ковбаси - у фермера. Хліб - хлібопічка. Вино - сам роблю. Горілку - ГДР (гоню дома регулярно). А інакше - фермери помруть.
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08.08.2023 12:15
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Ну так 10 млн людей виїхали з України, 30 % України окуповано орками...................
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07.08.2023 19:24 Відповісти
А Фора і Сільпо ПДВ не платять.Вже другий рік...
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08.08.2023 00:46 Відповісти
бо були на єдиному податку. законно не платили.
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08.08.2023 11:55 Відповісти
Ні,до 22.02 вони платили ПДВ.Пізніше стали ФОПчиками...
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08.08.2023 13:34 Відповісти
Ага, тобто вони ПДВ не платили, а ціни в них для кінцевого споживача - не знижувались, а були такі ж, як у тих, хто ПДВ платив.

Вітаю власників Сільпо та Фора. Заробили на українцях просто очешуітєльно.
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08.08.2023 16:30 Відповісти
Цікаво чого? З такими то цінами
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08.08.2023 06:32 Відповісти
Ціни космос у магазинах, рівень європейський!
Працівникам аж ніяк не європейську зарплату платять, мізерні подачки працівникам!
Так що хай не ниють, все у них суперово!
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08.08.2023 08:59 Відповісти
Прям такие убыточные, что аж страх.
А таблица заглядение, атб разница -0,4ярда между годами, а по доходу -5,5ярдов - сделалось очень просто - нагупили генераторов и поставили на баланс, вот вам и убыток проведен и генераторы освоены. Херота и крутилка цифрами. 50+ товаров в том же атб приватлейбл, там зазоры хватает на всех - кроме работников низшего звена.
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08.08.2023 10:09 Відповісти
Власники мереж сумермаркетів звикли отримувати певний щомісячний прибуток. Війна для них - це не причина не отримати свої мільйони.
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08.08.2023 10:11 Відповісти
Не бачу жодних проблем , всім кому не подобаються - ціни ,зарплати і т.д. в мережах - можуть створити власні мережі -і зі своєї кишені виплачувати європейські зарплати робітникам, роздавати товари безкоштовно .
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08.08.2023 11:04 Відповісти
Мені не подобається. Тому. Молочні продукти купую у фермера. Овочі купую у фермера і у бабусь на базарі. Фрукти - у бабусь і у фермера. Борошно , гречку і цукор купую мішками у оптовиків. М'ясо і ковбаси - у фермера. Хліб - хлібопічка. Вино - сам роблю. Горілку - ГДР (гоню дома регулярно). А інакше - фермери помруть.
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08.08.2023 12:15 Відповісти
І правильно робите. Ви голосуєте гаманцем. І це називається демократія. А не тоді коли вам ,хтось вказує ,що вам робити чи купувати і де.
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08.08.2023 12:22 Відповісти
дуже жалко рітейлерів
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08.08.2023 12:10 Відповісти
Стосовно мереж . Моя мама живе в містечку . Там де не має мереж . Закупити їй продукти в мережі виходить на 20 % дешевше навіть з доставкою чим в місцевиїх магазинах . Плюс є можливість вибрати товари кращої якості . Такщо різниця суттєва.
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08.08.2023 12:25 Відповісти
Якшо так погано, хай закриваються і йдуть в кіоск на роботу або на фронт!
Нєх..........й нити!
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08.08.2023 17:39 Відповісти
 
 