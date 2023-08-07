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Новини Корупція
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Тернопільщина (48) САП (184) Антикорупційний суд (552) Головко Михайло (6)

Суд остаточно відмовився відсторонити затриманого на хабарі очільника Тернопільської облради Головка

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головко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилася задовольнити апеляційну скаргу прокурора та відсторонити від займаноюї посади голову Тернопільської облради Михайла Головка.

Відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 7 серпня, воно є остаточним, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Прокурор наголошував на обґрунтованості підозри та наявності ризиків, пов'язаних з перебуванням указаної особи на посаді, оскільки інкримінований злочин тісно пов'язаний із займаною підозрюваним посадою, однак апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким відмовлено у застосуванні відсторонення від посади", – зазначається у повідомленні.

При цьому щодо підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у виді застави із покладенням низки процесуальних обов'язків.

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Як повідомлялося, у червні правоохоронці затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, а також двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука за вимагання хабаря у місцевого бізнесмена-волонтера.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Уже 28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 805 тис. грн застави. Після внесення цих коштів Головко вийшов на свободу. І в липні повернувся на роботу.

Автор: Михайло Орлюк
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Пан Зеленский, а почему мы не в НАТО и Евросоюзе?
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07.08.2023 22:31 Відповісти
Це просто знущання над країною. Треба всіх суддів разом з цим прохвостом до в'зниці з обов'язковою конфіскацією.
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08.08.2023 02:28 Відповісти
Даздравствует наш Тернопольский суд - Самый гуманный суд в мире! Ура!😄😃😀😁
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08.08.2023 09:01 Відповісти
Жахіття. Чому би бандита не віддати фронтовикам на Суд Божий! І чому мовчать фронтовики?!!!
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08.08.2023 09:34 Відповісти
У прокурорів немає доказів.
Замовне політичне переслідування попами рпц і влади
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08.08.2023 11:22 Відповісти
Що з тих кіношних обшуків, коли немає судових вироків. Правда є питання ,а судді хто? Пане Президент чому ми не в НАТО.
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08.08.2023 21:08 Відповісти
Хто б сумнівався?! Наш суд - "самий гуманний суд в міре"(читай - ПРОДАЖНИЙ)Що сказати про людиноподібну істоту and company, які і надалі будуть тягнути все, що можливо... З якою пикою він буде керувати та з'являтися межи люди??? Фууу. Бридота(((
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10.08.2023 11:44 Відповісти
 
 