Суд остаточно відмовився відсторонити затриманого на хабарі очільника Тернопільської облради Головка
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилася задовольнити апеляційну скаргу прокурора та відсторонити від займаноюї посади голову Тернопільської облради Михайла Головка.
Відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 7 серпня, воно є остаточним, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
"Прокурор наголошував на обґрунтованості підозри та наявності ризиків, пов'язаних з перебуванням указаної особи на посаді, оскільки інкримінований злочин тісно пов'язаний із займаною підозрюваним посадою, однак апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким відмовлено у застосуванні відсторонення від посади", – зазначається у повідомленні.
При цьому щодо підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у виді застави із покладенням низки процесуальних обов'язків.
Як повідомлялося, у червні правоохоронці затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, а також двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука за вимагання хабаря у місцевого бізнесмена-волонтера.
За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
Уже 28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 805 тис. грн застави. Після внесення цих коштів Головко вийшов на свободу. І в липні повернувся на роботу.
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