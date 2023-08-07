Росія арештувала активи одного із найбільших банків США

Арбітражний суд Москви заарештував пакет акцій групи компаній "Дитячий світ" у розмірі 5%, що належить американській фінансовій групі Goldman Sachs.

З таким проханням до суду звернувся російський банк "Открытие", вимагаючи солідарного стягнення заборгованості на 614,7 млн. руб. з Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group та Goldman Sachs & Co LLC, пише РБК.

Російський банк у своєму позові стверджував, що Goldman Sachs International відмовилася виконувати зобов'язання за генеральною угодою на тій підставі, що проти "Открытия" запроваджено санкції США та Великої Британії.

Позивач також попросив накласти арешт на всі рахунки Goldman Sachs International у будь-якій валюті в банках під російською юрисдикцією, а також цінні папери та похідні фінансові інструменти на суму позову.

Суд задовольнив цы вимоги частково. Крім пакету акцій "Дитячого світу" заарештовано пакети цінних паперів російських компаній, що належать фонду Goldman Sachs III SICAV, а також майнові права Goldman Sachs&Co щодо товарних знаків.

Як повідомлялося, у березні 2022 року американський інвестиційний банк Goldman Sachs Group Inc. оголосив про згортання свого бізнесу в Росії. Банк став першим з великих представників Уолл-стріт, який вирішив піти з РФ через її вторгнення в Україну.