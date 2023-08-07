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Росія отримає додатковий трильйон рублів доходів завдяки падінню рубля і зростанню цін на нафту, – Bloomberg

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

путін

Завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела у російському уряді.

За даними співрозмовників агентства, Мінфін РФ хоче направити додаткові надходження на покриття дефіциту бюджету, хоча за чинними правилами додаткові надходження мали б спрямувати на купівлю іноземної валюти для резервів Фонду національного добробуту.

Однак державні витрати Росії зросли до рекордних рівнів, оскільки Кремль нарощує оборонне виробництво та соціальні програми, щоб підтримати свою війну в Україні та підтримувати громадську підтримку президента Володимира Путіна. Близько третини доходів бюджету Росія отримує від нафтогазової галузі.

Збільшити надходження російського уряду від експорту нафти і газу допомогло різке знецінення російської валюти.

Падіння курсу російської валюти на один рубль щодо долара означає 100-120 мільярдів рублів додаткових доходів для уряду, вважає економіст Bloomberg Economics Russia Олександр Ісаков.

У червні вперше цього року федеральний бюджет мав місячний профіцит, що допомогло скоротити дефіцит до 2,6 трлн рублів з початку 2023 року. Водночас ціна на флагманський сорт російської нафти Urals також перевищила граничний рівень $60 за барель, встановлений країнами G-7.

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Як повідомлялося, курс російського рубля на Московській біржі падає відносно долара, євро та китайського юаня із середини травня. 7 серпня курс долара в моменті перевищував позначку 97 рублів вперше з 25 березня 2022 року, курс євро також оновив максимум з тієї ж дати – під час торгів він піднімався до 106,6 рубля.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубляпозитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+17
Тобто обвал національної валюти є нескінченним джерелом доходів для держави. Блумберг тупить слідом за козломордими пропагандистами.
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07.08.2023 18:59
+6
умом роzzію нє понять
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07.08.2023 18:23
+6
Для експорту так. Продають за валюту, а в рашці зарплати і все інше в рублях.
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07.08.2023 20:50
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умом роzzію нє понять
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07.08.2023 18:23 Відповісти
Это не российская выдумка. Японцев например постоянно в этом обвиняют западные союзники.
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07.08.2023 19:44 Відповісти
В умышленном ослаблении валюты.
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07.08.2023 19:53 Відповісти
Тобто обвал національної валюти є нескінченним джерелом доходів для держави. Блумберг тупить слідом за козломордими пропагандистами.
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07.08.2023 18:59 Відповісти
Для експорту так. Продають за валюту, а в рашці зарплати і все інше в рублях.
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07.08.2023 20:50 Відповісти
"Все інше", особливо імпортне. )) Коли я писав про тих, хто тупить, це не було запрошення на перекличку. ))
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07.08.2023 22:54 Відповісти
Економіка рашки експортна, тобто експорт переважає імпорт, тому падіння рубля вигідно для їх держ бюджету, для населення погано то зрозуміло. В країнах де імпорт переважає експорт навпаки, укріплення нац валюти вигідніше для бюджету, як приклад Україна.
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08.08.2023 00:08 Відповісти
Масло масляне, адмірале "Ясний Хрін". )) Збільшення хворих вигідне лікарям, а збільшення злочинності вигідне поліції.
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08.08.2023 14:50 Відповісти
Ну так , це було б збсь - якби кацапи все що споживають виробляли б самі . Але ж пересічний кацап , який видобуває нафту і газ , плавить метал і т.д. , хоче їздити на імпортному авто , мати імпортний айфон , одягатись в закордонні шмотки , і їздити на курорти Туреччини , а не Сочі і Криму .
А тепер , коли долар виріс на 30% , а його доходи в срублях лише на 10 , зарплати на це вже не вистачатиме .
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08.08.2023 10:06 Відповісти
Тут мова йде виключно про наповнення бюджету рф і як слідство- можливість рф фінансувати війну в Україні.
На автомобіль Івана, всім накласти.
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08.08.2023 12:58 Відповісти
Саме так - "падіння курсу на один рубль означає 100-120 мільярдів рублів додаткових доходів для уряду." - це ази експортної економіки.
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07.08.2023 23:02 Відповісти
Поділися одкровенням з Байденом, капитане очевидносте - врятуй Америку. ))
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07.08.2023 23:09 Відповісти
Тобто ти за пояс заткнеш і Блумберг і Ройтерс і Чиказьку школу економіки не виходячи із Секонд- Хенду ?
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07.08.2023 23:07 Відповісти
Якісь видіння, безхатько?
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07.08.2023 23:11 Відповісти
Які ще "видіння"?
Виглядаєш, як троль, звиздиш як троль, отоварюєшся в Пятьорочці, як ведмедчук чек випише, а не випише- тут ошиваєшя !
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07.08.2023 23:46 Відповісти
Видіння бомжа на препаратах очікувано закінчилися нестримною срачкою. )))
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07.08.2023 23:58 Відповісти
И будет больше сеять овощей.
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07.08.2023 19:32 Відповісти
?????
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07.08.2023 19:32 Відповісти
Путіномика 😁 доллар подорожал - это хорошо, потому что теперь за 1 доллар мы получим больше рублей 😁😁😁😁 в блумберге, похоже, фанаты х*йла работают
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07.08.2023 19:45 Відповісти
з однієї сторони це смішно, але внутрішні витрати на зп, пенсії, соц виплати і таке інше іде в срублях, і прив'язки до курса валют немає, тому грошей на пенсії, наприклад, вистачить, а от те що пенси за ті гроші нічого не зможуть купити, то вже таке.
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07.08.2023 21:39 Відповісти
Потрібно при наступному обміні полоненими кацапам Гетьманцева "напарити".
Він би їх навчив "любить маіво преZEдента".
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07.08.2023 19:52 Відповісти
Ключове слово тут "сподівається"
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07.08.2023 20:00 Відповісти
західні споживачі газу та нафти продовжують купувати російське паливо. отже, вони на боці путіна. а от пересічні західні люди, що казали що вони СТОЯТЬ З УКРАЇНОЮ - а вчому виражається оте стояння? пікети садиб власників корпорацій що купують російське паливо проводять?ні?то не з Україною а з росією стоять вони.
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07.08.2023 20:20 Відповісти
Почніть з себе, подайте їм приклад.
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08.08.2023 09:58 Відповісти
два джерела у російському уряді - хабибулна и писюков
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07.08.2023 21:16 Відповісти
Украіна продовжує допомагати постачати путінську нафту та газ до Європи поповнючикацапстанский кошик а на ці гроші наросія виробляє нові ракети та снаряди що знищують наших громадян із помешканнями - Бізнес на крові власних громадян…
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07.08.2023 22:25 Відповісти
и еще кацапов сколько сдохло - тоже прибыль.
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07.08.2023 22:30 Відповісти
,,,вважає економіст Bloomberg Economics Russia Олександр Ісаков. Джерело: https://biz.censor.net/n3435944.....

Дальше этот бред можно не читать, хотя и до этого момента не стоило
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07.08.2023 22:38 Відповісти
Один хрен это налог на бедных, как не назови. )
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07.08.2023 23:52 Відповісти
Це як про зайця, який б'є молотком собі по пісюну і дуже радіє, коли ************.
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08.08.2023 00:32 Відповісти
Ска, повезло с ********** кацапам, второй раз рашку из жопы вытаскивает за 2 год. Все эти хитрые маневры с рублем давно прослеживались. Диванные икспердам с примитивным "меньше курс - хахах, падение экономики" срочно идти логику качать и думать, почему у Японии с курсом 100+ 4тый ВВП в мире, а у Англии, где фунт дороже доллара ВВП не больше американского( и даже не больше японского).
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08.08.2023 01:36 Відповісти
Население роли не играет уже? Подели ВВП на количество населения, и увидеть что Великобритания таки опережает Японию
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08.08.2023 13:31 Відповісти
Хлопче, останнія осилена тобою інформація про Англію часом не підручник історії за 19 сторіччя? Британія вже давно не є найбільшою імперією і владичіцею морєй, а фунт світовою резервною валютою, як це було до 1 Світової Війни. І з населенням близько 60млн ВВП UK ніяк не може бути співставним до ВВП більшої в 2 рази по населенню Японії. І курс ієни ~100 до долара тут не до чого. Він коливається в межах ~10-15% мінімум останні років 30, а не -50% за пів року, як у косолапих. В короткостроковій перспективі просадка курса нац. валюти звичайно підживлює економіку, але далі вже включається маховик інфляції, яка і знищує всі ці первинні профіти. Звичайно можна закрити економіку по типу совка чи північної кореї. Але ж не в тому випадку де економіка працює так, що "мы даже гвоздей своих не производим".
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08.08.2023 13:54 Відповісти
Почалася війна і введення валютних обмежень виявилися основними помилками, які призвели до знецінення рубля. Крім того, Путін змусив експортерів перейти на валюти «дружніх» країн. Тобто експортери стали отримувати юані, турецькі ліри, а імпортерам потрібні долари і євро. Відповідно, на ринку їх менше.

Але Росія - феодальна держава. Якщо населення не має ніякого значення в цій системі, то навіщо турбуватися владі? Що ж, доходи населення знову впадуть. У Росії реальні наявні доходи падають вже 12 років.
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08.08.2023 07:51 Відповісти
Что это за бред? Так пусть опустят до 200-т. И получат в доход не один а два триллиона. Только вся импортная линейка включая китайский дерьмоавтопром привязана к доллару. В таком случае и доходы населения должны быть симметричны росту доллара, пускай и в деревянных. Они хотят за счёт закрытой экономики выскочить? И не поднимать доходы быдла ,наполняя казну обвалившемся рублём? Ну так вперёд, развал совка покажется сказкой, ибо быдляк уже привык ездить отдыхать по заграницам, а поездка в тот же Египет теперь будет обходиться тысяч в 200 рубасо. И это один из примеров,сотен примеров.
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08.08.2023 10:43 Відповісти
Про курс рубля відносно долара говорити смішно. Курс рубля відносно цента - актуальніше.
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08.08.2023 10:43 Відповісти
Зарплаты и пенсии в долларах уменьшатся. Это доход государства. И его потратят на войну и рекламу Х-ла. То есть люди станут меньше есть, но больше запускать ракет.
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08.08.2023 14:53 Відповісти
 
 