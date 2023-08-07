Аеропорт "Бориспіль" скасував тендер на прибирання за 52 мільйони

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" скасував тендер на прибирання за 52 млн грн після того, як довкола нього виник значний розголос у соціальних мережах та медіа.

Як ідеться в опублікованому в системі Prozorro протоколі скасування від 25 липня, скасування закупівлі пов'язано із закінченням карантину COVID-19 з 1 липня 2023 року, передає LIGA.net.

"Відпала потреба закупівлі послуги з прибирання з урахуванням протиепідеміологічних заходів та потребує корегування технологія [прибирання в аеропорту]", – йдеться в протоколі.

Бюро економічної безпеки стверджує, що держпідприємство вирішило скасувати проведення тендеру після отримання рекомендаційного листа від БЕБ. Тендер могли розцінити як розтрату коштів, повідомляється на сайті БЕБ.

Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" хотів замовити комплексне прибирання непрацюючих терміналів та паркінгу на майже 52 млн грн. Згідно з тендерною документацією, з 1 серпня 2023 року по 30 липня 2024 року переможець відповідного тендеру повинен буде прибирати місця загального користування та виробничі приміщення в аеровокзалі, паркінгу та інших об'єктах аеропорту.

Як пояснили в пресслужбі аеропорту, хоч летовище наразі й перебуває у простої, є необхідність у прибиранні низки приміщень, оскільки "у дуже малому відсотковому відношенні аеропорт функціонує".