Влада Львівщини витратить 86 мільйонів на реконструкцію біатлонних трас
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Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації планує замовити реконструкцію біатлонного стрільбища та лижероллерних трас Львівського обласного центру олімпійської підготовким у Новояворівську.
Наразі тендер знаходиться на етапі обрання переможця, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.
Тендер очікуваною вартістю 96,11 млн грн (з ПДВ) на Реконструкцію біатлонного стрільбища та лижероллерних трас ЛОЦОП м. Новояворівськ (Коригування) оголосили 26 липня, а вже 3 серпня прийом заявок на участь у ньому завершили.
За його умовами, серед іншого, підрдядник має відремонтувати траси і будівлі, замінити комунікації, встановити дві снігові гармати, дизель-генератор 250 кВа, а також придбати снігохід типу "Буран". Роботи потрібно виконати до кінця 2024 року.
Єдиним учасником тендеру стало ТОВ "Житло Буд Сервіс" із Новояворівська, яке запропонувало виконати роботи за 86,02 млн грн. Власником компанії у держреєстрі вказаний Валентин Козак.
Як повідомлялося, раніше після скандалу Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА розірвав укладену за результатами тендеру угоду з фірмою "АртХаус" про продовження реконструкції центрального стадіону "Полісся" в Житомирі вартістю 70 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Він належить до олігархічної сім'ї Козицьких. Його батько, Зиновій Козицький, є власником групи компаній «Західнадрасервіс» - однієї із найбільших у цій сфері в Західній Україні. Козицький також контролює 10 «зелених електростанцій» і володіє сервісом велопрокату Nextbike.
Для прикладу: Газовидобувна компанія «Горизонти», власником якої є Козицький, придбала на аукціоні спеціальний дозвіл на користування надрами Тинівського газового родовища, яке розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів Львівщини. «Горизонти» придбала спецдозвіл за 27 млн грн, при тому що початкова ціна становила понад 107 млн грн.
То чи треба дивуватись, що гроші, які потрібні для армії, витрачають ставленики зєлєнського для збагачення себе (любимих) або своїх клієнтів? Товариство з обмеженою відповідальністю ЖитлоБудСервіс зі статутним капіталом аж 1000 грн.
До речі завдяки Прозорро вже купу таких договірних тендерів відхилили.
Так буде і цього разу. Завтра особисто подзвоню в ЛОДА
Завхоз ведет переговоры от имени Украины как будто он минимум министр иностранных дел,
асфальт по-прежнему кладут, миллионы тратятся на написание сладких речей президента, снимают сериалы про уголовника, а тут еще биатлонная трасса нужна, наверное для нашей "элиты", которой некуда тратить деньги. Ведь за границу на трассы Австрии и Швейцарии не выпускают...
И в это время Зеленского не видно и не слышно.
Или приходит в себя или пилит новые видосики.
Єдиним учасником тендеру стало ТОВ "Житло Буд Сервіс" із Новояворівська, яке запропонувало виконати роботи за 86,02 млн грн. Власником компанії у держреєстрі вказаний Валентин Козак.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖИТЛО БУД СЕРВІС
КОЗАК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 81052, Львівська обл., Яворівський р-н, село Старичі, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 22
Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн
Частка (%): 100,00%
За цю суму можна всю 24 бригаду одягнути або 5000 fpv дронів купити, потенційно знищивши 1500 кацапів.