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Влада Львівщини витратить 86 мільйонів на реконструкцію біатлонних трас

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биатлон

Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації планує замовити реконструкцію біатлонного стрільбища та лижероллерних трас Львівського обласного центру олімпійської підготовким у Новояворівську.

Наразі тендер знаходиться на етапі обрання переможця, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Тендер очікуваною вартістю 96,11 млн грн (з ПДВ) на Реконструкцію біатлонного стрільбища та лижероллерних трас ЛОЦОП м. Новояворівськ (Коригування) оголосили 26 липня, а вже 3 серпня прийом заявок на участь у ньому завершили.

За його умовами, серед іншого, підрдядник має відремонтувати траси і будівлі, замінити комунікації, встановити дві снігові гармати, дизель-генератор 250 кВа, а також придбати снігохід типу "Буран". Роботи потрібно виконати до кінця 2024 року.

Єдиним учасником тендеру стало ТОВ "Житло Буд Сервіс" із Новояворівська, яке запропонувало виконати роботи за 86,02 млн грн. Власником компанії у держреєстрі вказаний Валентин Козак.

Як повідомлялося, раніше після скандалу Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА розірвав укладену за результатами тендеру угоду з фірмою "АртХаус" про продовження реконструкції центрального стадіону "Полісся" в Житомирі вартістю 70 млн грн. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+23
Скоти... Людям нема де жити, війську невистачає зброї... Гнидота хоче накрасти грошей?
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07.08.2023 17:47
+14
Задовбали ці зелені дегенерати зі своїми непотрібними видатками та відкатами на них.
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07.08.2023 17:46
+10
Країною правлять вороги.

Єдиним учасником тендеру стало ТОВ "Житло Буд Сервіс" із Новояворівська, яке запропонувало виконати роботи за 86,02 млн грн. Власником компанії у держреєстрі вказаний Валентин Козак.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖИТЛО БУД СЕРВІС

КОЗАК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 81052, Львівська обл., Яворівський р-н, село Старичі, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 22

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,00%
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07.08.2023 18:11
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Ну хоч не на бубни й на тому спасибі.
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07.08.2023 17:44 Відповісти
Єдиною людиною, яка має реальну владу на Львівщині, є СМОТРЯЩИЙ від зєлєнського, Максим Козицький, голова Львівської обласної (військової) державної адміністрації, Голова Львівської обласної організації партії "Слуга Народу", голова фракції "Слуга Народу" у Львівській обласній раді.

Він належить до олігархічної сім'ї Козицьких. Його батько, Зиновій Козицький, є власником групи компаній «Західнадрасервіс» - однієї із найбільших у цій сфері в Західній Україні. Козицький також контролює 10 «зелених електростанцій» і володіє сервісом велопрокату Nextbike.

Для прикладу: Газовидобувна компанія «Горизонти», власником якої є Козицький, придбала на аукціоні спеціальний дозвіл на користування надрами Тинівського газового родовища, яке розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів Львівщини. «Горизонти» придбала спецдозвіл за 27 млн грн, при тому що початкова ціна становила понад 107 млн грн.

То чи треба дивуватись, що гроші, які потрібні для армії, витрачають ставленики зєлєнського для збагачення себе (любимих) або своїх клієнтів? Товариство з обмеженою відповідальністю ЖитлоБудСервіс зі статутним капіталом аж 1000 грн.
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07.08.2023 18:35 Відповісти
Результатом поїздки Зеленського "на шашлички" і участі в міфічному "Конгресу місцевих і регіональних влад " стало лобістське рішення про зниження ціни на газ підприємствам теплокомуненерго. «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова, «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського та партнерів, Smart Energy Вадима Новинського, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука отримують зниження базової ціни більш ніж удвічі - з 38 тис. грн до 16,4 тис. грн за тис. куб. м При цьому вони вже заборгували державі 98.743 млрд. гривен за постачання газу. Загальна сума подарунку олігархам від Зеленського і збитків державі сягає в межах 35-42 млрд. гривен. Зниження ціни на газ для промисловості і населення не передбачається.
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07.08.2023 18:39 Відповісти
Як вам списочок: Беня, який у підсудності в США, Вадік Навінскій - "**** православная", та інші.?
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07.08.2023 18:41 Відповісти
завтра всім дзвонити в Львівську та Новояворівську міську ради і хай аргументують свій тендер
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07.08.2023 19:19 Відповісти
Ані обласна, ані міська ради нічим фактично вже не керують, бо зєрмаки узурпувати владу і відібрали всі гроші, якими за Порошенка розпоряджались громади. У Львівській області є смотрящий від оп, Максим козацький (див. вище), який єдиний виконує розпорядження зєрмака.
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07.08.2023 20:06 Відповісти
Дебілоїди
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07.08.2023 17:45 Відповісти
Там будуть тренуватися ССО та інші веселі.
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07.08.2023 17:47 Відповісти
Задовбали ці зелені дегенерати зі своїми непотрібними видатками та відкатами на них.
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07.08.2023 17:46 Відповісти
а хто за цих дегенератів проголосував? відкрию вам таемницю,за них і ще раз проголосуют а як не вистаче то наші педагоги отримают по 10 тисяч і намалюют все що завгодно.
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07.08.2023 18:41 Відповісти
Скоти... Людям нема де жити, війську невистачає зброї... Гнидота хоче накрасти грошей?
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07.08.2023 17:47 Відповісти
Ех, коби ж ти був Рудий...
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07.08.2023 17:48 Відповісти
Ех, якбиж у тебе були мізки)))
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07.08.2023 18:32 Відповісти
Правильно,що ж ще зараз може бути важливішим за біатлон .
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07.08.2023 17:48 Відповісти
на передову біатлоністів там є на кому тренуватись
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07.08.2023 22:16 Відповісти
Ай да- садовий, ай да -"•укін син"...
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07.08.2023 17:50 Відповісти
Не так, не так! Ай да- біотлоніст...
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07.08.2023 17:51 Відповісти
Біуклоніст? Щось новеньке
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07.08.2023 18:02 Відповісти
Де Садовий, а де Яворів? То не його парафія.
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07.08.2023 17:58 Відповісти
а причому тут він, це Львівська обл. адміністрація - Козицький
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07.08.2023 18:00 Відповісти
саме нагальне на другому році війни - це біатлонні траси привести до ладу. Бо тими трасами треба бігти, коли прийдуть бити по морді
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07.08.2023 17:52 Відповісти
Биатлонисты нужны на фронте.
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07.08.2023 17:52 Відповісти
а навіщо я доначу з Польщі і допомагаю біженцям в Польщі зі своєї маленької зарплати? Виявляється в України куча грошей, які розкрадають. Я донатив всупереч таким новинам, але нарешті перестану Українці -- наведіть в своїй країні порядок, бо вам перестануть усі допомагати, якщо вм самі собі не можете допомогти
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07.08.2023 17:56 Відповісти
дякуємо. Але не плутайте одне з другим.
До речі завдяки Прозорро вже купу таких договірних тендерів відхилили.
Так буде і цього разу. Завтра особисто подзвоню в ЛОДА
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07.08.2023 19:21 Відповісти
дякую! завдяки таким небайдужим як Ви зберігається надія в майбутнє України
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07.08.2023 20:40 Відповісти
завжди є жадні люди, і таким потрібно давати по руках
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07.08.2023 19:23 Відповісти
ой треба. все ж таки вірю в Україну. без вільної України немає вільної Польщі. не всі поляки так вважають, але це простий факт.
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07.08.2023 20:41 Відповісти
Страна не управляема.
Завхоз ведет переговоры от имени Украины как будто он минимум министр иностранных дел,
асфальт по-прежнему кладут, миллионы тратятся на написание сладких речей президента, снимают сериалы про уголовника, а тут еще биатлонная трасса нужна, наверное для нашей "элиты", которой некуда тратить деньги. Ведь за границу на трассы Австрии и Швейцарии не выпускают...
И в это время Зеленского не видно и не слышно.
Или приходит в себя или пилит новые видосики.
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07.08.2023 17:58 Відповісти
на Донбасі гарні біатлоні траси ! проміжний фініш можно робити на Донбас -арені !
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07.08.2023 18:11 Відповісти
Країною правлять вороги.

Єдиним учасником тендеру стало ТОВ "Житло Буд Сервіс" із Новояворівська, яке запропонувало виконати роботи за 86,02 млн грн. Власником компанії у держреєстрі вказаний Валентин Козак.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЖИТЛО БУД СЕРВІС

КОЗАК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 81052, Львівська обл., Яворівський р-н, село Старичі, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 22

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,00%
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07.08.2023 18:11 Відповісти
А ще ж можна нічні клуби реконструювати...
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07.08.2023 18:14 Відповісти
Біатлон - це добре! Головне - кінцевий результат - постріл
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07.08.2023 18:18 Відповісти
А барабанами биатлонные трассы тоже снабдят?
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07.08.2023 18:18 Відповісти
Расстреливать надо за такое. По законам военного времени.
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07.08.2023 18:31 Відповісти
Скоро дореконструюєтесь(докрадетесь), що допомогу надавати припинять взагали.Опрос населення Америки показує не дуже райдужний відсоток на користь України що до надання допомоги.А там до настрою виборців відносяться серьйозно.Хоча можливо тому і поспішають бруківку "поміняти" і таке інше.
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07.08.2023 18:47 Відповісти
Треба побільше біатлонів будувати насправді. Щоб в кожній школі , в кожному місті молодь володіла зброєю і могла б захистити хоча б себе і свою сім'ю. Бо пацифізм нам боком виліз в кінці-кінців. Це всеодно краще ніж барабани чи акваріуми, в наших умовах
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07.08.2023 18:47 Відповісти
все просто - витрати на "начебто" тренування ССО чи когось ще (ДПЮ) має бути оплачено та контрольовано державою. жирна крапка.
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07.08.2023 18:51 Відповісти
Краще б брали приклад з цього випадку ,як правильно тратити кошти в умовах війни на перспективу, біатлон - це як початкова військова підготовка, це не футбол чи вирощування кактусів
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07.08.2023 18:51 Відповісти
Козицький і Веньгрин андони?
За цю суму можна всю 24 бригаду одягнути або 5000 fpv дронів купити, потенційно знищивши 1500 кацапів.
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07.08.2023 18:51 Відповісти
******* цвіте не гірше, чим будяк, в Україні... АРХ М
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07.08.2023 19:47 Відповісти
 
 