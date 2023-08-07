Українська авіакомпанія Air Ocean хоче відновити польоти на літаках Ан-148

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines готова відновити польоти з України чи за кордоном

Про це виданню avianews.com повідомив директор авіаперевізника В'ячеслав Геріга.

Для цього авіакомпанія готова використати два розроблені в Україні літаки Ан-148, які використовувала до широкомасштабного російського вторгнення.

За словами Геріги, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з аеропорту "Ужгород", якщо це буде визнано безпечним. Аеродром впритул розташований до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

"Аеропорт "Ужгород" знаходиться біля підніжжя Карпатських гір із боку Словаччини та відносно захищений із боку сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", – йдеться в обґрунтуванні авіакомпанії, яке вона направила українській владі.

Якщо аеропорт "Ужгород" не відкриють для виконання рейсів з пасажирами, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу – здавати літаки разом з екіпажами в оренду іншим авіаперевізникам. За такою схемою зараз працюють українські авіакомпанії SkyUp, "Роза Вітрів", Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine).

Власником Ан-148, на яких літала Air Ocean Airlines, є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2. Вони були зроблені у партнерстві з Україною на авіазаводі у Воронежі та кілька років літали в авіакомпанії "Ангара" в Сибіру.

2021 року ці авіалайнери були ввезені в Україну. ДП "Антонов" допомогло відновити їхню льотну придатність, після чого Air Ocean Airlines почала виконувати на них внутрішні рейси.

12 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Cyprus Aircraft Leasing 2, які передбачають блокування активів компанії.

Геріга повідомив, що авіакомпанія готова взяти в оренду Ан-148 безпосередньо у держави після завершення процедури їх націоналізації.

"Ми готові допомагати "Антонову" в проведенні імпортозаміщення російських комплектуючих до Ан-148. Літак має гарні перспективи у своєму класі, а для нашої країни відновлення виробництва авіалайнерів є добрим показником – як іміджевим, так і економічним", – наголосив глава Air Ocean Airlines.

Наприкінці 2021 року тодішні міністр інфраструктури Олександр Кубраков та голова "Укроборонпрому" Юрій Гусєв оголосили про те, що ДП "Антонов" збудує п'ять літаків Ан-158 для нової державної авіакомпанії Ukrainian National Airlines (UNA). Модель Ан-158 є подовженою версією Ан-148 і розроблялася в Україні.