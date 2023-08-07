Майже $42 мільярди: Міжнародні резерви України оновили історичний рекорд
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Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили $41,72 млрд.
За попередніми даними Нацбанку України, у липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України, повідомляє пресслужба НБУ.
До цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року – $39,03 млрд.
"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – зазначається у повідомленні.
Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку за липень надійшло $4,68 млрд, у тому числі:
- $1,66 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;
- $1,5 млрд – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;
- $1,3 млрд – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них – $1,25 млрд від Сполучених Штатів;
- $227,3 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд у липні спрямував $394,6 млн, з яких: $319,6 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $66,8 млн – боргу перед Світовим банком, решту склали виплати за боргами перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, у липні Національний банк продав на валютному ринку $1,87 млрд, тоді я к викупив до резервів лише $12,9 млн. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $1,86 млрд.
Також у липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів у складі міжнародних резервів збільшилася на $266 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", – зазначають у Нацбанку.
Будь ласка, зачекайте...
які прийдеться віддавати всій Україні 😠
08.08.2023
Перша фраза договору про відбудову української інфраструктури на 2024-2027 роки за кошти ЄС в розмірі $50.33 млрд. в розділі "Умови", здатна ввігнати в глибоку депресію Зеленського і К.
"Оплата відновлюваних робіт проводиться згідно затвердженій структурами ЄС тарифікації, по факту виконаних робіт підтвердженого відповідними органами ЄС"
тепер оце вони усі радіють, особливо розпухла од прибутків Бєня і уся зелена банда.. спасіба лохторату-2019, ви - чемпіони, хто там з вас живий ще залишився, звичайно
Какие могут быть резервы, если весь мир помогает, как может, и тысячи бойцов погибают от нехватки вооружения?