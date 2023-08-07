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Майже $42 мільярди: Міжнародні резерви України оновили історичний рекорд

Новини БізнесЦензор Фінанси

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Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили $41,72 млрд.

За попередніми даними Нацбанку України, у липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України, повідомляє пресслужба НБУ.

До цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року – $39,03 млрд.

"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку за липень надійшло $4,68 млрд, у тому числі:

  • $1,66 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;
  • $1,5 млрд – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;
  • $1,3 млрд – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них – $1,25 млрд від Сполучених Штатів;
  • $227,3 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд у липні спрямував $394,6 млн, з яких: $319,6 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $66,8 млн – боргу перед Світовим банком, решту склали виплати за боргами перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, у липні Національний банк продав на валютному ринку $1,87 млрд, тоді я к викупив до резервів лише $12,9 млн. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $1,86 млрд.

Також у липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів у складі міжнародних резервів збільшилася на $266 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", – зазначають у Нацбанку.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
А госдолг? Про этот рекорд рассказать не хотите?
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07.08.2023 16:26
+10
Дякуючи нашим партнерам. І не тільки за надані кошти. А особливо за жорсткий контроль над Зельоними. Бо вже б все було на закордонних рхунках.
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07.08.2023 16:26
+7
Буде що зеленим розкрадати
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07.08.2023 16:25
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Буде що зеленим розкрадати
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07.08.2023 16:25 Відповісти
як не згадати класику : Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит
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07.08.2023 17:23 Відповісти
Це не резерви , а борги ,
які прийдеться віддавати всій Україні 😠
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07.08.2023 17:31 Відповісти
Дозволю собі пофантазувати, заперечуючи тобі. Припустимо, що одного НЕщасливого часу, коли інтереси фінансистів почнуть не співпадати з українськими, тут і всупереч нормам, заради виживання, на період роздумів вимушено будуть витрачатися, санкціоновано кредиторами. А в момент "Х", враз погляди "збігуться" і одна з сторін, як "шолкова" погодиться на "вірний" погляд на важливі речі... Я, звісно, не дока в питаннях фінансових, але це - плод ще не деградованої особи в умоваї психічної напруги.
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07.08.2023 17:58 Відповісти
P.s. Це було для Amber
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07.08.2023 17:59 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

‎08.‎08.‎2023

Перша фраза договору про відбудову української інфраструктури на 2024-2027 роки за кошти ЄС в розмірі $50.33 млрд. в розділі "Умови", здатна ввігнати в глибоку депресію Зеленського і К.

"Оплата відновлюваних робіт проводиться згідно затвердженій структурами ЄС тарифікації, по факту виконаних робіт підтвердженого відповідними органами ЄС"

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08.08.2023 11:15 Відповісти
Дякуючи нашим партнерам. І не тільки за надані кошти. А особливо за жорсткий контроль над Зельоними. Бо вже б все було на закордонних рхунках.
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07.08.2023 16:26 Відповісти
А госдолг? Про этот рекорд рассказать не хотите?
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07.08.2023 16:26 Відповісти
До кінця року перетне 100 ярдів. Хоча суто по макроекономічним співвідношенням все виглядає не катастрофічно, інша справа що крадуть вони і зараз, а віддавати нам і потім.
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07.08.2023 18:12 Відповісти
Державний борг зараз понад 120 млрд дол
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07.08.2023 19:14 Відповісти
я про зовнішній, бо зав'язка на валюті
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08.08.2023 09:35 Відповісти
При этом зеподсвинки не чураются каждый день поднимать цены и тарифы и это когда идет разгар войны.Одни только ценник на бензин пугают а они опять потянут рост цен на все.
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07.08.2023 16:29 Відповісти
А ціни ростуть сильно
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07.08.2023 16:34 Відповісти
Уже починати гордитись?
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07.08.2023 16:37 Відповісти
Когда они честно расскажут за счет чего обеспечиваются остальные "доходы" бюджета - впору горько зарыдать. Достаточно опубликовать график роста денежной массы в стране. Печатный станок жужжит что дурной.
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07.08.2023 16:43 Відповісти
і це боргів набралося те, що посилало у сраку міжнародних партнерів у своє дебільному серіалі для дебілів, завдяки чому вони, дебіли, його й обрали...
тепер оце вони усі радіють, особливо розпухла од прибутків Бєня і уся зелена банда.. спасіба лохторату-2019, ви - чемпіони, хто там з вас живий ще залишився, звичайно
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07.08.2023 16:38 Відповісти
Это же сколько барабанов купить можно! И купят же.
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07.08.2023 16:47 Відповісти
Може варто не накопичувати, а витратити частину на організацію власного ********* виробництва новітньої зброї та *********** для потреб ЗСУ?!!
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07.08.2023 16:49 Відповісти
це борги, тому радість умовна
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07.08.2023 16:50 Відповісти
Если посмотреть состав резервов - то 90% это кредитные деньги и их нужно будет возвращать.А наши Зе-дебилы радуются чужим деньгам.Даже если здраво подумать-откуда в воюющей и наполовину разрушенной стране доходы в разы выше,чем в мирное время.
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07.08.2023 16:52 Відповісти
Крадуть вони і зараз, а віддавати нам і потім. План-капкан для лохов, чож їм не радіти
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07.08.2023 18:09 Відповісти
возвращать должны свинособаки контрибуции и репарации
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07.08.2023 18:16 Відповісти
терміново купуйте РЕБ та безпілотники для ЗСУ!!!!
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07.08.2023 17:00 Відповісти
В них і дефіцит бюджету зменшився, після того як познімали доплати військовим
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07.08.2023 17:09 Відповісти
Смачала того идиота, который написал эту заметку, выгнать на хер. Потом - выловить чиновника, который ему похвастался, вытянуть всю коррупционную цепочку и безжалостно уничтожить.
Какие могут быть резервы, если весь мир помогает, как может, и тысячи бойцов погибают от нехватки вооружения?
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07.08.2023 17:37 Відповісти
А вони грошики збирають.
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07.08.2023 18:05 Відповісти
Обрати свай праведный гнев к путину. Он в своих транжирах на войну ради собирания земельки (ему еще мало) и убийства миллионов людей нуждается в "порицании" таких, как ты.
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07.08.2023 18:05 Відповісти
ОВДП виснажують фінансову систему держави під рекетирські відсотки. Влада випускає ОВДП, коли не хоче виконувати кредитні вимоги МВФ і Світового банку для отримання низьковідсоткового кредиту, бо виконання таких вимог загрожує корупційним схемам.
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07.08.2023 18:13 Відповісти
резервы отдавать не надо, а вот долги - таки да.
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07.08.2023 19:26 Відповісти
Влада рапортує про рекордні золотовалютні резерви,але скромно мовчить про рекордний держборг який втричі перевищує ці самі резерви і який віддавати з відсотками нам, нашим дітям та онукам...така собі радість з присмаком гівнеца.
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07.08.2023 19:28 Відповісти
а радіти не має чому....зешобла загнала українців в сумашедші борги.....а кошти які якоби надають інші держави.допомогу.не пусктили на пониження інфляції .а тримають якоби незрозуміло де в ЗВР і напевно використовують як депозит і гарантія возврата боргів....це гроші які точно не в економіці україни....і не факт що це взагалі живі гроші.а можливо різні бумажки ...
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08.08.2023 10:56 Відповісти
 
 