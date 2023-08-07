Майже $42 мільярди: Міжнародні резерви України оновили історичний рекорд

Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили $41,72 млрд.

За попередніми даними Нацбанку України, у липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України, повідомляє пресслужба НБУ.

До цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року – $39,03 млрд.

"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку за липень надійшло $4,68 млрд, у тому числі:

$1,66 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;

$1,5 млрд – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;

$1,3 млрд – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку, з них – $1,25 млрд від Сполучених Штатів;

$227,3 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд у липні спрямував $394,6 млн, з яких: $319,6 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $66,8 млн – боргу перед Світовим банком, решту склали виплати за боргами перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, у липні Національний банк продав на валютному ринку $1,87 млрд, тоді я к викупив до резервів лише $12,9 млн. Таким чином, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $1,86 млрд.

Також у липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів у складі міжнародних резервів збільшилася на $266 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", – зазначають у Нацбанку.