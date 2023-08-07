Відновити е-декларування з одночасним закриттям даних про військових поки неможливо, – НАЗК

У Національного агентства з питань запобігання корупції поки немає технічних можливостей відновити електронне декларування з одночасним закриттям відомостей про військових.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков, коментуючи ухвалення в першому читанні парламентом законопроєкту щодо відновлення е-декларування, передає Укрінформ.

"Законопроєкт передбачає відкриття доступу до Реєстру декларацій з одночасним закриттям відомостей, які є небезпечними для життя і здоров'я наших військових. При цьому технічної можливості це зробити саме зараз у НАЗК немає. Чому? Тому що ні у Генерального штабу, ні у Служби безпеки, ні у Прикордонної служби, ні у Головного управління розвідки немає бази даних суб'єктів, а також членів їх сімей, відомостей, щодо яких треба закрити дані. До того ж розділ "Доходи", в якому міститься джерело доходу, наприклад, військова частина. Якщо ми закриємо розділ "Джерело доходу", дані до цього розділу реєстру буде просто беззмістовним. Чому? Тому що будуть якісь гроші, від когось особа отримала. Це для журналістів і громадян не буде мати ніякого значення", – сказав Новіков.

За його словами, минулого тижня на базі Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики відбулася узгоджувальна нарада з представниками сил безпеки й оборони стосовно цього законопроєкту.

Найближчим часом вони мають надати свої пропозиції того, як має виглядати проєкт до другого читання, аби дані декларацій не були використані для знищення захисників України, їхніх близьких, або як база для потенційних колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

"Ми сподіваємося, що всі пропозиції Національного агентства і Збройних Сил України до другого читання будуть враховані й, з одного боку, ми відновимо обов'язок подання декларацій, забезпечення його публічності, але з ураховуванням безпекових питань. І щоб все це було зроблено не пізніше вересня", – додав голова агентства.

На переконання Новікова, під час підготовки до другого читання законопроєкт потребує й інших доопрацювань. За його словами, відновлення декларування в тому вигляді, який пропонується нині, дійсно призведе до відкриття реєстру та до подання декларацій, але вони не відображатимуть реальність.

ВР пропонує декларувати користування лише об'єктом нерухомості, ринкова вартість користування яким в межах звітного періоду перевищує 50 прожиткових мінімумів.

"Будь-який об'єкт суб'єкт декларування може оцінити на суму менше ніж 133 тис. грн, тому суспільство ніколи не побачить таких об’єктів. Ми знаємо, що корупціонери якраз використовують об'єкти, переважна більшість яких оформлена не на них, а на інших осіб. Тобто ми не зможемо притягти їх до відповідальності за недекларування використання цих об'єктів. Для корупціонерів це дуже вигідно, але не вигідно для більшості доброчесних декларантів. Йдеться про близько 800 тис. осіб. Вони змушені будуть у якийсь спосіб провести оцінку ринкової власності права користування", – підкреслив голова НАЗК.

Парламент також пропонує позбавити НАЗК права надання роз'яснень, тому декларанти будуть позбавлені можливості отримати інформацію щодо того, як доброчесно декларувати активи.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування. Головною новацією закону є те, що декларації мають бути подані не тільки за 2023 рік, але і за всі інші попередні.