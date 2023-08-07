Попит на електроенергію до 2032 року вдвічі перевищить рівень до початку війни, – Мінекономіки

Попит на електроенергію в Україні до 2032 року вдвічі перевищуватиме рівень до початку повномасштабного вторгнення.

Основними драйверами зростання стануть процеси повоєнної відбудови, експортноорієнтовані галузі, а також зростання кількості побутових споживачів, повідомляє Міністерство економіки за результатами зустрічі секторальної робочої групи з представниками генерації та розподілу електроенергії, профільними асоціаціями.

"Ми розробляємо секторальний план із розумінням перспектив вступу України до Європейського Союзу. Наша мета – досягнути безвуглецевості до 2050 року шляхом зростання частки зеленої генерації, розвитку атомної енергетики та впровадженню заходів з енергоефективності", – зазначив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

Представники ринку обговорили організаційні питання роботи групи, пріоритети подальшого розвитку галузі, потенційні законодавчі зміни, передбачені інтеграцією України в ЄС, а також засоби стимулювання розвитку відновлювальної енергетики.

Зокрема, пролунали пропозиції щодо необхідності детального аналізу потенційних ринків електричної енергії, реалістичної оцінки попиту в окремих регіонах та розвитку умов для локалізації виробництва енергетичного обладнання в України шляхом залучення додаткових інвестицій.

Розроблені в ході роботи галузевих груп напрацювання будуть використані для формування стратегічних документів розвитку галузі. Повністю завершити підготовку плану України планується до 31 жовтня.