Турецький виробник безпілотників Bayraktar уклав рекордну у своїй історії експортну угоду

Турецька компанія Baykar підписала угоду про експорт продукції та співпрацю з Міноборони Саудівської Аравії.

Як повідомили у пресслужбі компанії, ця угода стала найбільшим в історії Туреччини експортним контрактом в оборонній та аерокосмічній галузі, передає Укрінформ.

"Підписавши з Саудівською Аравією найбільшу експортну угоду в галузі оборони та аерокосмічної галузі в історії нашої країни, ми також уклали Угоду про локалізацію технологій для Bayraktar Akinci з SAMI Defense (дочірня компанія Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії, – ред.)", – зазначається у повідомленні.

Крім того, угоди підписали й турецькі компанії Aselsan і Roketsan.

Під час церемонії підписання угод генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар заявив про готовність компанії ділитися технологіями.

"Ми ділилися і продовжуватимемо ділитися інноваційними технологіями, включаючи Bayraktar Akinci. Розробка такої високотехнологічної платформи як Bayraktar Akinci є без сумніву неоціненною. Bayraktar Akinci не є звичайною зброєю чи літальним апаратом. Це розумний літаючий робот, оснащений десятками комп’ютерів, десятками тисяч рядків коду та штучним інтелектом… Ми координуємо необхідні кроки по проєкту із установами Саудівської Аравії, регуляторами та місцевою промисловістю", – сказав гендиректор турецької компанії.

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Як повідомлялося, наприкінці липня Міністерство оборони України та турецька компанія Baykar Makina підпиали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, наприкінці червня турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar, отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні. Згодом в Україні почалося будівництво заводу з виробництва дронів Bayraktar.