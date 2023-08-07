Суд арештував районного військкома із Закарпаття із заставою у $22 тисячі

Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід військовому комісару із Закарпатської області, який змушував підлеглих будувати йому маєток, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 805 тисяч гривень ($22 тис. за курсом НБУ).

Про це речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила Укрінформу.

"Личаківський суд обрав запобіжний захід для підозрюваного – це тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 805 тисяч гривень", – сказала Шевченко.

Вона додала, що наразі військком перебуває у Львівській установі виконання покарань №19.

Суд над військовим комісаром мав відбутися 3 серпня, однак він не з’явився, пояснивши це погіршенням стану здоров'я.

Як повідомлялося, 2 серпня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який змушував солдат будувати його маєток замість служби.

Під час обшуків у нього було вилучено $3,5 тис., атрибутику РФ (монети, документи про здобуття освіти в РФ), одяг з емблемами СРСР та РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївську стрічку.