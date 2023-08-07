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боєприпаси (84) виробництво (1156) Камишін (46)

Україна в липні виробила боєприпасів удвічі більше, ніж за весь 2022 рік, – Камишін

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камишін

Минулого місяця Україна виробила у понад двічі більше мінометних та артилерійських боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю The Wall Street Journal, до кінця року Україна також вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО, передає Forbes.

За словами міністра, результати виробництва снарядів за липень швидше свідчать не про те, як багато Україна виробляє зараз, про те, як мало вона випускала раніше.

Він додав, що цифри засекречені, але пройдуть роки, перш ніж Україна зможе виготовляти достатньо боєприпасів для задоволення поточних потреб. До того ж ще за рік до вторгнення Україна взагалі не виробляла боєприпасів.

Як наголосив Камишін, його безпосереднім пріоритетом були боєприпаси, які за словами офіційних осіб США, споживаються українськими військами зі швидкістю близько 90 тис. снарядів на місяць. Щоб підштовхнути виробництво, він відвідав десятки заводів, розосереджених країною і за кордоном, щоб Росії було важче завдати удару по них.

За його словами, Камишін здивувався, виявивши, що деякі фабрики не працюють цілодобово чи у вихідні дні. "На другий рік війни усі мають працювати 24/7". Міністр продовжив контракти оборонних компаній до кінця року та залучив більше фірм для переорієнтації виробництва на оборонну промисловість.

За його словами, до кінця року Україна вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО, також вже виготовлені радянські калібри 152-мм та 122-мм.

Також Камишін сподівається, що інші компанії наслідуватимуть приклади німецького виробника боєприпасів Rheinmetall, BAE Systems та турецької Baykar, які вже працюють на відкриттям заводів в Україні. За словами Камишіна, кілька американських виробників зброї також виявили інтерес.

Як раніше повідомляв міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, українському ОПК з початку року вдалося наростити темпи виробництва боєприпасів у десять разів, однак це все ще недостатньо для задоволення потреб війська.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
Боезапасы,где ракеты и обещанные тысячи дронов?
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07.08.2023 14:47
+4
Снаряди в 2020 році не виготовлялися. https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/index.amp.
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07.08.2023 14:54
+3
0 х 2 = ?
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07.08.2023 14:46
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Надо ещё удвоить, и ещё.
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07.08.2023 14:30 Відповісти
Скільки за 2022 рік?
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07.08.2023 14:46 Відповісти
Кукіш. Якщо помножити на два то буде ?...
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07.08.2023 15:06 Відповісти
0 х 2 = ?
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07.08.2023 14:46 Відповісти
00
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07.08.2023 15:31 Відповісти
Боезапасы,где ракеты и обещанные тысячи дронов?
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07.08.2023 14:47 Відповісти
Тобі скинути чи сам загуглиш скільки у казні було грошей після овоща?
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07.08.2023 15:33 Відповісти
Та хоч в 10 а на передку на 3 снаряди рашки ми відповідаєм 1 .
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07.08.2023 14:50 Відповісти
Снаряди в 2020 році не виготовлялися. https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/index.amp.
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07.08.2023 14:54 Відповісти
це прекрасно, головне, щоб вони були належної якості...
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07.08.2023 14:57 Відповісти
Перемога !!! Випускали 10 снарядів, а тепер 20.. а треба 100.000...але перемога..
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07.08.2023 14:58 Відповісти
Тобто 2?
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07.08.2023 15:00 Відповісти
А шота давно не слышали про подвиги Укроборонпромовского, малолетнего вундеркинда.
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07.08.2023 15:14 Відповісти
При Пороху в 17-18 розі зроблена була лінія для 155 мм снарядів. Всі тоді верещали ,, що треба було 122 мм. Я теж дивувався.
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07.08.2023 15:22 Відповісти
Про 14-й мовчу, але варто порівняти теперішнє виробництво з 2018-м, до якого протягом 4 років більша частина наших артскладів абсолютно безкарно і без жодних докладних публічних висновків була висаджена у повітря.
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07.08.2023 15:22 Відповісти
І який висновок?
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07.08.2023 15:35 Відповісти
Висновок з того, що у 14-18рр. висадили у повітря більшість наших артскладів з усім наявним боєкомплектом, а виробництво для його відновлення так і не запровадили?
Чи якийсь інший?
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08.08.2023 00:36 Відповісти
По такій логіці потрібно прирівняти а скільки тепер зруйновано кацапами. А 1991 року все було прямо суперово.
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07.08.2023 15:45 Відповісти
Напевне тому Залужний повідомив Зеленського, що забезпечення ЗСУ боєзапасом артилерійсько-мінної номенклатури впало до рівня 5% від потреби.
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07.08.2023 16:28 Відповісти
 
 