Експорт російського газу трубопроводами впаде у 2,5 раза через втрату ринку ЄС, – росЗМІ

Через втрату європейського ринку експорт російського газу трубопроводами впаде із 206 мільярда кубометрів у 2021 році до 80 млрд куб у 2023 році.

Про це йдеться у прогнозі російської консалтингової компанії "Яків та партнери" (колишній підрозділ McKinsey у РФ), передає РБК.

Згідно з оцінкою експертів, через санкції проти Росії та ультимативні вимоги "Газпрому" про переведення оплату за газ у рублі у 2022 року його експорт впав майже вдвічі – з 206 млрд куб. м до 122 млрд куб. м. Цього року експорт російського газу трубопроводами може впасти ще в 1,5 раза – до 80 млрд кубометрів.

Експерти пояснюють падіння втратою основного експортного ринку "Газпрому" – країн ЄС.

"Вимушене зниження видобутку у 2023 році на тлі втрати ключового експортного ринку ЄС може становити близько 30 млрд куб. м, а сукупне скорочення обсягів видобутку від рівня 2021 року – 120 млрд куб. м", – зазначається у доповіді.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, трубопровідний експорт російського газу до ЄС у першому півріччі 2023 року знизився на 75%, або на 36 млрд. куб. м. Наприкінці березня комісія з енергетики російської Держради прогнозувала, що цього року експорт газу в дальнє зарубіжжя (не включає постачання до країн СНД) може впасти ще сильніше, зі 100 млрд куб. м до 50 млрд. куб. м.

За оцінками експертів, рекордні ціни на газ у Європі дозволили Росії збільшити виторг від газового експорту до $138 млрд. Але у 2023 році, коли ціни впали і обсяги продовжують знижуватися, доходи від експорту газу зменшаться на 68,8% – до $43 млрд.

Експерти "Яків та партнери" припускають, що Росія може частково перенаправити експорт газу до країн Азії, але це не дозволить перекрити втрати від падіння експорту до ЄС.

Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

При цьому "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.