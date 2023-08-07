Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт

Аукціон із приватизації Білгород-Дністровського морського порту, який мали провести 7 серпня, не відбувся через відсутність учасників.

Як свідчать дані на сайті Prozorro.sale, торги перенесли на 15 серпня.

Стартова ціна та розмір гарантійного внеску не змінилися – 92,45 млн грн та 18,49 млн грн відповідно.

Нагадаємо, перший аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського порту, призначений на 3 березня, зі стартовою ціною 187,57 млн грн визнали таким, що не відбувся. Пізніше, стартову ціну порту знизили вдвічі – до 92,46 млн грн.

13 березня ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого із пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, однак він відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Запланований на 14 червня черговий аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбувся через відсутність учасників.

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).