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Росія посилила контроль за абонентами мобільного звя’зку: почали відключати анонімні номери

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мобильный,оператор

Роскомнагляд, який у квітні вимагав від місцевих операторів зв’язку перевірити особисті дані абонентів, у серпні доручив їм заблокувати номери тих росіян, які протягом двох тижнів не підтвердять свої паспортні дані.

Про це пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на джерела у двох місцевих операторах зв'язку.

Йдеться про сім-карти, які роздають без укладання договору з оператором, або про корпоративні карти, які російські компанії закуповують для співробітників.

За підрахунками російського агентства Telecom Daily, у Росії приблизно 6,5-7 млн сім-карток, які не мають актуальної прив'язки до паспортних даних користувачів.

Після отримання списку номерів від Роскомнагляду оператор зв'язку зобов'язаний протягом трьох днів повідомити абонента, після чого протягом 15 днів той може актуалізувати свої персональні дані на порталі "Держпослуги", через додаток оператора або в салоні зв'язку.

У квітні оператори зв'язку вже почали масову розсилку повідомлень абонентам із проханням підтвердити свої персональні дані. Тоді Роскомнагляд пояснював це проведенням моніторингу достовірності відомостей про абонентів, "внесених операторами до баз даних, відповідно до вимог законодавства щодо боротьби з незаконними сім-картами".

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Але до початку серпня російський регулятор не вимагав блокувати номери. За словами одного із співрозмовників видання серед російських мобільних операторів, у кожному запиті від РКН міститься близько 50 тис. номерів і якщо їх власники не підтвердять дані, то оператори "великої четвірки" (МТС, "Білайн", "Мегафон" та Tele2) заблокують загалом близько 1 млн сім-карт відповідно до закону "Про зв'язок".

Цей закон зобов'язує оператора зв'язку до початку надання послуг самостійно перевіряти достовірність інформації про абонентів, у тому числі відомостей про кінцевих користувачів, якщо сім-картки оформлені на індивідуальних підприємців та компанії. Російський оператор має зібрати дані про ПІБ, дату народження та паспортні дані клієнта.

Влітку 2021 року набрав чинності закон, який зобов'язав бізнес також звітувати про дані користувачів номерів, а Роскомнагляд наділили правом вимагати від оператора блокування незареєстрованого номера.

Автор: Михайло Орлюк
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У більшості країн світу без паЧпорта сімку не продадуть. Звичайно умудряються якось, але на заонодавчому рівні забороняється купляти. Так шо це не новина. У нас теж шахраїв розвелось дуже багато. Вже навчились генерувати і стаціонарні номери.
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07.08.2023 14:01 Відповісти
так не в продажі діло. купуй скільки хош, лише вона не запрацює без реєстрації. українцям не продають без паспорта, бо 70% без дупля як ту реєстрацію зробити.
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07.08.2023 14:44 Відповісти
В Україні не продають? Не в курсі. Я просто сімку купував років 20 тому, лише в прошлому році зайшов в сервісний центр та змінив її на нову з збереженням номера, бо стара 4G не підтримувала.
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07.08.2023 15:25 Відповісти
"У більшості країн світу без паЧпорта сімку не продадуть" - так не в продажі діло. купуй скільки хош, лише вона не запрацює без реєстрації. українцям не продають без паспорта, бо 70% без дупля як ту реєстрацію зробити.
так розуміліше\?
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07.08.2023 17:47 Відповісти
в Україні як раз її активація безпаспортна. лише коли контракт, тоді ж звичайно ти все оформлюєш з докуметами. а до недавна було - бери стартовик і ніяких доументів.
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07.08.2023 17:50 Відповісти
В Евросоюзе это уже давно есть, не во всех странах, но - в Польши, Германии, Испании,Словакии да, без регистрации не действуют ни СИМ передплаты. Контрактные тем больше. Так что Россия не делает ничего больше, только то что уже есть у нас,хотя здесь в Чехии пока этого ещё нет.
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08.08.2023 13:27 Відповісти
 
 