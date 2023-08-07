Наслідки підриву Каховської ГЕС: Заяви на компенсацію за втрачений урожай прийматимуть до 1 вересня

Кабінет міністрів затвердив порядок надання одноразової грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву Росією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що допомога надаватиметься мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, які володіють земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Розмір допомоги становить 3318 грн за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. При цьому допомога надається на площу не більше 20 соток у Миколаївській області та не більше 30 соток у Херсонській.

Відповідно до порядку, постраждалий має підтвердити право власності на земельну ділянку:

витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та ïx обтяження у Державному реєстрі прав на нерухоме майно).

Для надання допомоги населенню постраждалих районів органи місцевого самоврядування утворюють комісію для обстеження земельних ділянок, на яких втрачений врожай овочів.

До 1 вересня 2023 року отримувач подає у паперовій aбo електронній формі до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

Упродовж 10 робочих днів комісія розглядає зазначені заяви в порядку черговості, обстежує земельні ділянки та складає відповідний акт.

Комісія на підставі актів обстежень земельних ділянок визначає суму допомоги кожному отримувачу, складає перелік та подає його обласним військовим адміністраціям.

Останні на підставі отриманого переліку ухвалюють до 1 жовтня 2023 року рішення про нарахування допомоги та надсилають його відповідним структурним підрозділам.

Як повідомлялося, Кабмін виділив 270 млн грн на компенсації за втрачений на городах урожай внаслідок підриву Каховської ГЕС.