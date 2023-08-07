Наслідок російських атак: Кількість суден в українських портах на Дунаї впала у 2-5 разів

Кількість заходів суден в українські порти на Дунаї за тиждень впала у 2-5 разів.

Про це свідчать дані програми для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, кількість суден у порту "Ізмаїл" зменшилася до 48 у понеділок, порівняно із 120 минулого тижня. Крім цього, очікується прибуття 22 суден.

Кількість суден у порту "Рені" у понеділок впала до 12 після 58 минулого тижня. Очікується прибуття ще дев'яти суден.

Кількість суден у порту "Ізмаїл" зменшується з минулого четверга, у п'ятницю в порту було 113 суден, очікувалося прибуття 21 судна. У неділю кількість судів впала до 99 і ще 25 судів мали прибути.

У порту "Рені" у четвер було 52 судна та очікувалося 12. У неділю – 33 і очікувалося 11.

Порти Великої Одеси після припинення "зернової ініціативи" роботу не поновили.

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Як повідомлялося, в ніч на 2 серпня внаслідок атаки російськими дронами на Одещину пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі.

Унаслідок нічної атаки Росії на інфраструктуру портів Дунайського кластеру було пошкоджено 40 тис. тонн зерна.