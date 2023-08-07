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АЗС (1491) бензин (1021) ціни (2970) дизпаливо (1227)

Великі мережі продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

Новини БізнесЦензор Транспорт

бензин,заправка,азс

У період із 4 по 7 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 41 копійку та склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок – до 52,39 грн/л, а дизельне пальне – на 43 копійки, до 49,69 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 – до 52,99 грн/л, А-95-преміум – до 54,99 грн/л, дизпаливо – до 52,99 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,5 грн, до 50,4 грн/л, дизпальне додало 0,5 грн/л (до 49,5 грн/л). На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн, на KLO дизпальне додало 0,5 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", AMIC, Chipo, VostokGaz й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,40-3 грн/л.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+13
Так жнива! Хтось хліб збирає, а хтось бабло косить ну і кацапам допомагає... Вони ракетами зерносховища нищать, а бариги цінами. Правда, за то все нам прийдеться платити, але ж то вже звично, як завжди... Ну а хтось нам відосіки показує...
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07.08.2023 12:15
+6
Епоха бідності і зубажіння нарешті закінчилась. Почалась епоха убогості, ніщєбродства, безробіття і тотального скорочення населення.
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07.08.2023 13:16
+5
Хуже нє будєт! Главноє шо нє барига!
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07.08.2023 13:29
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Так жнива! Хтось хліб збирає, а хтось бабло косить ну і кацапам допомагає... Вони ракетами зерносховища нищать, а бариги цінами. Правда, за то все нам прийдеться платити, але ж то вже звично, як завжди... Ну а хтось нам відосіки показує...
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07.08.2023 12:15 Відповісти
Хуже нє будєт! Главноє шо нє барига!
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07.08.2023 13:29 Відповісти
Це все бізнесмени
Чому їх не позбавлять ліцензій або не націоналізують заправки?
Наприклад деякі банки вже стали державними
Приват
Sense-банк
Жодний бізнесмен не зацікавлений в розвитку країни а тільки у своєму збагачені
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07.08.2023 12:24 Відповісти
Ахах... Где-то я такое слышал... Ах да - в совке.
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07.08.2023 12:25 Відповісти
Так - націоналізації! Геть - "бізнесменів"-бариг вонючих!
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07.08.2023 22:26 Відповісти
Проспитесь, "нацианал затор".
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07.08.2023 22:52 Відповісти
БАГАТИЙ ВИРОДОК, ЗГИНЬ НЕЧИСТЬ!!!
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07.08.2023 22:56 Відповісти
Протрезвей, жертва коммунизма.
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08.08.2023 00:13 Відповісти
ГЕТЬ, НЕЧИСТЬ БАГАТА!!!! ВСЮ ВЛАДУ БІДНИМ!!! БАГАТЕНЬКИХ ВИРОДКІВ - НА ПАЛЮ!!!!
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08.08.2023 01:50 Відповісти
Зеленський бізнесмен?
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07.08.2023 12:37 Відповісти
порахуй скільки з літра йде податків державі а скільки прибутку підприємцю, ти можеш вже зайнятись націоналізацією заправок, наприкла в Дніпрі є більше 10 АЗС які закриті -давай **** тупа відкривай і покажи як треба працювати!!
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07.08.2023 14:45 Відповісти
Так - націоналізації! Геть - "бізнесменів"-бариг вонючих!
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07.08.2023 22:22 Відповісти
Юля... 50 грн за литр... Сс&ка... . 50 грн .. это трэш... .
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07.08.2023 12:24 Відповісти
Потрібно заборонити збільшувати ціну на пальне під час війни, накласти на це мораторій!
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07.08.2023 12:27 Відповісти
Не на часі,якось так.
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07.08.2023 13:35 Відповісти
******* влада займається крадівництвом
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07.08.2023 12:30 Відповісти
Ця "*******" влада не має до України жодного відношення. Не треба винуватити українців у тім. що роБЛЯТЬ палестинці.
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07.08.2023 12:49 Відповісти
Кого, кого? То може про тих 73%?
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07.08.2023 12:53 Відповісти
Кому війна, а кому мама рідна. Хтось теж обіцяв ціни на комуналку не збільшувати. Отже є з кого приклад брати.
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07.08.2023 12:36 Відповісти
Епоха бідності і зубажіння нарешті закінчилась. Почалась епоха убогості, ніщєбродства, безробіття і тотального скорочення населення.
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07.08.2023 13:16 Відповісти
А хіба наша влада колись дбала за державу і народ?
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07.08.2023 13:17 Відповісти
Самі голосували за ********,75% а зараз гавкаєте на місяць,хто ж вам винен?
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07.08.2023 15:36 Відповісти
не всі
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07.08.2023 22:24 Відповісти
 
 