Рубль падає: знову оновив мінімуми з березня минулого року

Курс російського рубля на Московській біржі продовжує падати відносно долара, євро та китайського юаня.

Як пише "Коммерсант", курс долара в моменті перевищував позначку 97 рублів вперше з 25 березня 2022 року.

За даними Forbes, курс євро також оновив максимум з тієї ж дати – під час торгів він піднімався до 106,6 рубля.

Курс юаня піднявся на 0,07% – до 13,3 рубля.



Зазначається, що динаміка падіння курсу рубля обумовлена дефіцитом пропозиції валюти на тлі скорочення російського експорту, а також високим сезонним попитом на неї.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Курс рубля активно знижується із середини травня. На початку липня курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.