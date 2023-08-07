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Новини Фінанси
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курс (1127) рубль (293) курс рубля (117)

Рубль падає: знову оновив мінімуми з березня минулого року

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль,долар

Курс російського рубля на Московській біржі продовжує падати відносно долара, євро та китайського юаня.

Як пише "Коммерсант", курс долара в моменті перевищував позначку 97 рублів вперше з 25 березня 2022 року.

За даними Forbes, курс євро також оновив максимум з тієї ж дати – під час торгів він піднімався до 106,6 рубля.

Курс юаня піднявся на 0,07% – до 13,3 рубля.

Зазначається, що динаміка падіння курсу рубля обумовлена дефіцитом пропозиції валюти на тлі скорочення російського експорту, а також високим сезонним попитом на неї.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Курс рубля активно знижується із середини травня. На початку липня курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+9
Ура!
Гойда!
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07.08.2023 12:17
+8
У у нас бензин дорожає... Накуя мені кацапсячі срублі? Пох...
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07.08.2023 12:34
+6
Бензин всюди дорожчає. А курс руБля - це позитивний показчик.
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07.08.2023 12:44
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Ура!
Гойда!
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07.08.2023 12:17 Відповісти
Кому він на.. потрібен .дивіться на бідуючу гривню.
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07.08.2023 12:34 Відповісти
У у нас бензин дорожає... Накуя мені кацапсячі срублі? Пох...
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07.08.2023 12:34 Відповісти
Бензин всюди дорожчає. А курс руБля - це позитивний показчик.
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07.08.2023 12:44 Відповісти
От скажи, кому потрібні кацапсячі срублі окрім самих кацапсин?
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07.08.2023 13:28 Відповісти
фубль - індикатор єкономики, кацапа треба душити всіма засобами
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07.08.2023 13:44 Відповісти
За важливістю цей факт не поступається нашим проривним успіхам на полі бою. Цілком ймовірне і дуже бажане падіння режиму на московії саме через економічний колапс від шалених військових витрат вкупі з санкціями заходу проти нього.
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07.08.2023 14:47 Відповісти
Ну тоді кацапсинам бажаю, щоб у них долар коштував не меньше мільйона срублів
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07.08.2023 15:21 Відповісти
Сподіваюсь вистачить і 200.
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07.08.2023 15:26 Відповісти
Кацапня буде лайно жерти, але путьєна любити. Принаймні публічно.
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07.08.2023 15:29 Відповісти
був майже 1 до 4 а зарез 1 до 2,6
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07.08.2023 13:26 Відповісти
рубль. плювати. просто плювати.
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07.08.2023 13:44 Відповісти
Дивні коменти ⬆️⬆️⬆️ про важливу інфу і брехливі пояснення кацапських функціонерів.

Падіння рубля є пограбунком путіним його тупої пастви, бо він шалено потребує фінансових компенсацій збитків за наслідками його тупої "сво".
Рубль з кінця червня минулого року обвалився майже удвічі, і навіть вимиті мізки російського бидлоса не зможуть виносити такої динаміки занадто тривалий час.
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07.08.2023 14:39 Відповісти
коли ювілей - сотка?
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07.08.2023 14:41 Відповісти
За збереження тривалої й стійкої динаміки, від тижня-двох до місяця.

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07.08.2023 14:57 Відповісти
Неофіційні фахівці з фінансів в них прогнозують падіння до 120+ в осяжній перспективі.
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07.08.2023 15:00 Відповісти
атріцательнає укрєплєніє рубля?
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08.08.2023 08:18 Відповісти
 
 