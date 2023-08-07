В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії
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У суботу, 5 серпня, був найбільший максимум споживання за всі вихідні літа. У порівнянні з попередніми вихідними він був на 10,7% вищий.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що відповідне зростання споживання для енергосистеми дорівнює потужності понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися.
Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних.
"Причина – аномальна спека та активне використання кондиціонерів. Таке високе споживання – суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", – йдеться у повідомленні.
Енергетики вчергове закликають українців заощаджувати електроенергію та не навантажувати енергосистему.
Зокрема, охолоджувати приміщення не нижче 23˚С; вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, перености користування електроприладами на ранкові або нічні години доби, а також вимикати світло, коли виходите з приміщення.
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Та Ахметову,який заробляє на тому,що підприємства і громадяни,на цілу годину включають раніше світло.
Мене бісить цей плач ярославни.
Я не вірю,що з ЕЕ у нас великі проблеми. Якби були проблеми,то давно вже перевели стрілки годинників назад на годину як це у поляків
Іпать ти розумний, напевно за Зе голосував?
- "Пора підвищувати тарифи?!
- "Так, вже пора"
- "Тоді, мій рудий володарю, скажемо зубожілим, що
треба відновлювати енергетичну инфраструктуру та готуватися до зими"
- "Добре, домовилися! Тільки-но хай журналісти поменше нагадують про
допомогу Заходу на її відновлення"
-"Зробимо, володарю!"
- "Жму руку-абнімаю"