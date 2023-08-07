В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії

У суботу, 5 серпня, був найбільший максимум споживання за всі вихідні літа. У порівнянні з попередніми вихідними він був на 10,7% вищий.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що відповідне зростання споживання для енергосистеми дорівнює потужності понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися.

Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних.

"Причина – аномальна спека та активне використання кондиціонерів. Таке високе споживання – суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", – йдеться у повідомленні.

Енергетики вчергове закликають українців заощаджувати електроенергію та не навантажувати енергосистему.

Зокрема, охолоджувати приміщення не нижче 23˚С; вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, перености користування електроприладами на ранкові або нічні години доби, а також вимикати світло, коли виходите з приміщення.