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Новини Енергетика
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електроенергія (2949) Укренерго (1370)

В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

У суботу, 5 серпня, був найбільший максимум споживання за всі вихідні літа. У порівнянні з попередніми вихідними він був на 10,7% вищий.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що відповідне зростання споживання для енергосистеми дорівнює потужності понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися.

Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних.

"Причина – аномальна спека та активне використання кондиціонерів. Таке високе споживання – суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", – йдеться у повідомленні.

Енергетики вчергове закликають українців заощаджувати електроенергію та не навантажувати енергосистему.

Зокрема, охолоджувати приміщення не нижче 23˚С; вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, перености користування електроприладами на ранкові або нічні години доби, а також вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+13
это обоснование дальнейшего повышения тарифа ?
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07.08.2023 12:22
+12
В країні не працює 70 відсотків великих промислових підприємст споживачів енергії, а квартирний кондиціонер валить енергетику. Дивно.
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07.08.2023 12:32
+7
а шо таке, комусь на нового бразильця в "шАхтьор" не вистачає ???
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07.08.2023 12:26
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У нас на цілу годину меньший робочий світовий день стрілки треба перевести було на дві години назад а не на годину. Я зараз о 21год включаю світло на годину раніше і на годину меньше працюю взимку теж така ж ситуація. Особливо восени переросход примітний замість того,щоб мені працювати до 19год після роботи,я працюю до 18год бо у 18вже темно. Для кого така економія вигідна,я не знаю Мабуть державі, атже я сплачую за лишні кіловати незаконний НДС 20%
Та Ахметову,який заробляє на тому,що підприємства і громадяни,на цілу годину включають раніше світло.
Мене бісить цей плач ярославни.
Я не вірю,що з ЕЕ у нас великі проблеми. Якби були проблеми,то давно вже перевели стрілки годинників назад на годину як це у поляків
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07.08.2023 12:19 Відповісти
это обоснование дальнейшего повышения тарифа ?
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07.08.2023 12:22 Відповісти
А ви розумний.
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07.08.2023 12:30 Відповісти
Надо работать а не штаны просиживать да заглядывать в рот спонсорам. Привыкли ничего не делать, а зарплаты, да еще и заоблачные, получать. В Ес такого нет.
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07.08.2023 12:22 Відповісти
а шо таке, комусь на нового бразильця в "шАхтьор" не вистачає ???
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07.08.2023 12:26 Відповісти
В країні не працює 70 відсотків великих промислових підприємст споживачів енергії, а квартирний кондиціонер валить енергетику. Дивно.
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07.08.2023 12:32 Відповісти
А окрім кондиціонерів-ще холодильники, пралки та бойлери.
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07.08.2023 12:45 Відповісти
Блд, а коли всі підприємства працювали, ніхто не користувався ні холодильниками, ні бойлерами, ні пралками?
Іпать ти розумний, напевно за Зе голосував?
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07.08.2023 13:28 Відповісти
А ще тоді у нас була наукрупніша у Європі Запорізька АЕС, усі ГЕС та ТЕС працювали, не було пошкоджених розподільчих підстанцій та леп. Чи "іпать блд" розум відключило, тільки Зе у голові сидить ?
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07.08.2023 13:54 Відповісти
Але не 70% енергетики знищено, не треба *******
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07.08.2023 17:31 Відповісти
Де я казав, що знищено 70% енергетики, ********* смайликолюбе ?
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07.08.2023 18:24 Відповісти
продавать в ЕС електроенергию выработанную в Украине продолжили в этот рекордный день?
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07.08.2023 12:43 Відповісти
Ви нє понімаєтє, ето другоє!
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07.08.2023 12:53 Відповісти
- "Не вистачає на віллу у Лондоні" - шепочу піаністу
- "Пора підвищувати тарифи?!
- "Так, вже пора"
- "Тоді, мій рудий володарю, скажемо зубожілим, що
треба відновлювати енергетичну инфраструктуру та готуватися до зими"
- "Добре, домовилися! Тільки-но хай журналісти поменше нагадують про
допомогу Заходу на її відновлення"
-"Зробимо, володарю!"
- "Жму руку-абнімаю"
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07.08.2023 12:56 Відповісти
а СЕС чому не працюють??? ахметов не хоче підключати і їх ніхто не хоче будувати?? а імпортувати ее йому гандону вигідно в т.ч. зараз цілком можливо ми імпортуєм ее яка вироблена СЕС десь у Польщі
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07.08.2023 13:33 Відповісти
Звісно. Бо цими вихідними в Дніпрі було + 38..
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07.08.2023 15:43 Відповісти
Ну вже все,температура впала.Можна розслабитись
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07.08.2023 16:55 Відповісти
Значить Ахметову і Суркісам бабки потрібні.............................
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07.08.2023 18:54 Відповісти
в Україні немає половини населення, багато міст і сіл зруйновано, тобто електроенергії споживається зі 100проц 50,не дуріть Українців ну не всі ж вони тупі.
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07.08.2023 23:10 Відповісти
 
 