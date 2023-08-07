Хакери зламали сайт МосміськБТІ, усі дані передали силам оборони України
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Проукраїнські хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МоскміськБТІ).
Зазначається, що ніби всі дані передали Силам оборони України, передає Радіо Свобода.
Московське міське бюро технічної інвентаризації – це держорганізація, яка фіксує інформацію про нерухомість та будівлі міста. У БТІ зберігаються плани будівель, технічні паспорти, відомості про зношування, інформація про комунікації та інші документи.
"Інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані силам оборони України", – йдеться у повідомленні хакерів на сайті.
Також зазначається, що були зібрані всі дані про місця проживання і власності жителів столиці РФ.
Станом на 9:20 за київським часом наслідки атаки все ще не усунули.
Як стверджується, за це відповідальне угруповання "sudo_RM_RF" – воно було причетне до атаки на Rutube у травні 2022-го. Тоді сервіс не працював дві доби.
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