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Хакери зламали сайт МосміськБТІ, усі дані передали силам оборони України

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хакер

Проукраїнські хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МоскміськБТІ).

Зазначається, що ніби всі дані передали Силам оборони України, передає Радіо Свобода.

Московське міське бюро технічної інвентаризації – це держорганізація, яка фіксує інформацію про нерухомість та будівлі міста. У БТІ зберігаються плани будівель, технічні паспорти, відомості про зношування, інформація про комунікації та інші документи.

"Інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані силам оборони України", – йдеться у повідомленні хакерів на сайті.

Також зазначається, що були зібрані всі дані про місця проживання і власності жителів столиці РФ.

Хакери зламали сайт МосміськБТІ, усі дані передали силам оборони України 01

Станом на 9:20 за київським часом наслідки атаки все ще не усунули.

Як стверджується, за це відповідальне угруповання "sudo_RM_RF" – воно було причетне до атаки на Rutube у травні 2022-го. Тоді сервіс не працював дві доби.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
Не дізнаємося, все засекретять. А що випливе-скажуть ''фейк''.
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07.08.2023 11:23
+2
Це круто!!! Всі технічні данні тепер є)) - будемо знати у яку саме колону треба влучити аби рухнула вся будівля
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07.08.2023 11:12
+1
Ех ! Назви якісь знайомі ... БТІ ...
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07.08.2023 11:25
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Це круто!!! Всі технічні данні тепер є)) - будемо знати у яку саме колону треба влучити аби рухнула вся будівля
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07.08.2023 11:12 Відповісти
Зараз дізнаємось у кого там квартирка у рашистів з служок.
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07.08.2023 11:19 Відповісти
Не дізнаємося, все засекретять. А що випливе-скажуть ''фейк''.
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07.08.2023 11:23 Відповісти
Ви праві. Треба козачки.
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07.08.2023 11:26 Відповісти
У Гундосіка там квартирка перш за все!
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07.08.2023 13:44 Відповісти
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07.08.2023 11:19 Відповісти
чиновники-депутани-какаразніци-малороси захвилювалися
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07.08.2023 11:22 Відповісти
Щось не зрозуміло-яка користь від зламу московського бті.У ньому не сберігаються плани військових обєктів та адмінбудівель.
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07.08.2023 11:23 Відповісти
Треба статтю прочитати. Там про користь написано.
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07.08.2023 11:28 Відповісти
зрозуміловку потрібно розвивати, оскільки зворотній бік цього- бидло імені 73% волевиверженців балдибілдера вЗесвіту, що лежить під дЄрьмаком.
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07.08.2023 11:33 Відповісти
а навіщо тобі плану війскової будівлі,навіть в США немає таких точних ракет щоб залетіти саме в той підвал який ти хочеш.... свинособаки не ракет наших бояться а те що холопи можуть дізнатись хто якою нерухомістю володіє
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07.08.2023 11:45 Відповісти
Холопи не читають цензор,та інші сайти з украіни,хіба шо давлятся на ютубі своіх "опозіціонерів" і то невелика частина.
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07.08.2023 12:18 Відповісти
так навіщо приховувати нерухомість і їх власників? плани будівель, кадастрові карти і т.д. В більшості демократичних країн вони у вільному доступі. А щодо синособак то їх пожежний план будівель висить в кожній будівлі,, думаю що навіть в ядерному свинособачому бункері но свинособакам він чомусь нецікавий для засекречення
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07.08.2023 12:44 Відповісти
Ех ! Назви якісь знайомі ... БТІ ...
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07.08.2023 11:25 Відповісти
Це дуже круто. Тепер за любу справку по нерухомості хай Росіяни платять нам українцям. Дорого не будемо брати, по вартості будівлі
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07.08.2023 12:19 Відповісти
Та так,якщо направду знищили,але ж пишуть,що на 9.20 наслідки ще не усунули,є ж в копіях.
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07.08.2023 12:26 Відповісти
Прекрасно! Можна легко вичислити звірів, які творили геноцид проти українського народу. І передати дані українському Моссаду. Це в першу чергу пілоти, котрі посилають ракети на мирні українські міста, та їм подібні...
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07.08.2023 13:42 Відповісти
 
 