Хакери зламали сайт МосміськБТІ, усі дані передали силам оборони України

Проукраїнські хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МоскміськБТІ).

Зазначається, що ніби всі дані передали Силам оборони України, передає Радіо Свобода.

Московське міське бюро технічної інвентаризації – це держорганізація, яка фіксує інформацію про нерухомість та будівлі міста. У БТІ зберігаються плани будівель, технічні паспорти, відомості про зношування, інформація про комунікації та інші документи.

"Інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані силам оборони України", – йдеться у повідомленні хакерів на сайті.

Також зазначається, що були зібрані всі дані про місця проживання і власності жителів столиці РФ.

Станом на 9:20 за київським часом наслідки атаки все ще не усунули.

Як стверджується, за це відповідальне угруповання "sudo_RM_RF" – воно було причетне до атаки на Rutube у травні 2022-го. Тоді сервіс не працював дві доби.