У Києві викрили понад 20 пунктів продажу контрафактних сигарет. Вилучили продукції на 2 мільйони

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві встановили організаторів розгалуженої мережі розповсюдження незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, вони постачали та продавали продукцію у точках продажу в столиці.

За результатами обшуків торгівельних приміщень та транспортних засобів, які були пристосовані для продажу контрафактної продукції, правоохоронці виявили та вилучили понад 24 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку.

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 2 млн грн.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконного виготовлення та розповсюдження тютюнових виробів.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, використання при продажу товарів з марками акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).