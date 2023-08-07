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Крим (1033) туризм (749)

Кількість російських туристів в окупованому Криму в липні скоротилася майже наполовину

Новини БізнесЦензор Транспорт

россия,крым

Число бронювань готелів в окупованому Криму в другій половині липня скоротилося на 45% порівняно з першою половиною місяця.

За даними представників бізнесу, готелі завантажені в середньому на 50-60%. Також мережі знижують ціни на відпочинок, передає "Коммерсант".

Очільниця готельної компанії Upro Group Катерина Мільчинська вважає 2023 рік найскладнішим за продажами, завантаженість готелів та економіки в Криму.

За словами комерційної директорки готелю Ribera Resort & SPA Олени Печериці, зниження цін у готелях у липні сягає 25%.

Причиною такого різкого падіння попиту вона вважає транспортні проблеми та страх багатьох туристів, особливо сімей з дітьми, щодо безпеки.

Як повідомлялося, раніше "міністр курортів та туризму" окупаційної влади півострова Вадим Волченко заявляв, що через відсутність авіасполучення готелі окупованого Криму на початку високого туристичного сезону завантажені лише на 40%. Внаслідок цього ціни у готелях на півострові впали.

До того повідомлялося, туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ше трохи, і Крим зовсім забуде руssотурісто))))
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07.08.2023 10:44 Відповісти
і нах. писати про тих кацапів, більше... менше... це як гівно в унітазі... потрібно змивати.
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07.08.2023 10:47 Відповісти
А на Донбасі багато туристів ?
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07.08.2023 10:55 Відповісти
На бімбасі постійних мешканців тисяч 100 добавилося. Глибина залягання 0,5÷5 метрів
Вони тепер там дійсно "нафсєгда"
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07.08.2023 11:00 Відповісти
Які 50÷60%?
Подивився бронювання: якщо вільні 44 номери з 48-це трохи не 60%
Як їхали туди кацапські бюджетники, так і будуть їхати. Бо туркам руські відпочинкові ваучери до дупи, а для русні халява-то святе.
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07.08.2023 10:58 Відповісти
 
 