Кількість російських туристів в окупованому Криму в липні скоротилася майже наполовину

Число бронювань готелів в окупованому Криму в другій половині липня скоротилося на 45% порівняно з першою половиною місяця.

За даними представників бізнесу, готелі завантажені в середньому на 50-60%. Також мережі знижують ціни на відпочинок, передає "Коммерсант".

Очільниця готельної компанії Upro Group Катерина Мільчинська вважає 2023 рік найскладнішим за продажами, завантаженість готелів та економіки в Криму.

За словами комерційної директорки готелю Ribera Resort & SPA Олени Печериці, зниження цін у готелях у липні сягає 25%.

Причиною такого різкого падіння попиту вона вважає транспортні проблеми та страх багатьох туристів, особливо сімей з дітьми, щодо безпеки.

Як повідомлялося, раніше "міністр курортів та туризму" окупаційної влади півострова Вадим Волченко заявляв, що через відсутність авіасполучення готелі окупованого Криму на початку високого туристичного сезону завантажені лише на 40%. Внаслідок цього ціни у готелях на півострові впали.

До того повідомлялося, туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.