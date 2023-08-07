У липні українці придбали найбільшу за майже рік кількість вживаних авто

Упродовж липня український автопарк поповнили 18,8 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це майже на 9%. більше, ніж місяцем раніше.

Як повідомляє "Укравтопром", липневе поповнення автопарку країни вживаними авто стало найбільшим за останні 11 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Т ако українці реєстрували дизельні авто – 33%, електромобілі – 15%, авто з ГБО – 5% та гібриди – 3%.

Лідером липневих реєстрацій серед ввезених вживаних автівок став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця також увійшли: Volkswagen Golf (1616 авто), Renault Megane (1234), Skod Octavia (929), Volkswagen Passat (741), Nissan Leaf (535), Ford Focus (400), Volkswagen Touran (384), Nissan Qashqai (377), Volkswagen Tiguan (377) та Audi A4 (369).

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 106 тис. уживаних автівок, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.