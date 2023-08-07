Кількість пенсіонерів у другому кварталі впала найбільше з початку повномасштабної війни, – "Опендатабот"
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Упродовж другого кварталу 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч, це найбільше скорочення від початку великої війни.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Пенсійного фонду.
"За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб. Це майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни – на 288 тисяч людей", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у другому кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у чотирьох областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області.
Станом на 1 липня 2023 року в Україні налічували 10,5 млн пенсіонерів.
Найбільша кількість пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині – 886 тисяч, на другому місці Київ – 750 тисяч, замикає трійцю Харківщина – 725 тисяч.
Наголошується, що станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн – близько $145. Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нагадаємо, прожитковий мінімум становить 2 589 грн.
Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. Цікаво, що в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).
У 7 областях – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві – середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.
Найменша середня пенсія на Тернопільщині – 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві – 7190,4 грн, на третину більше за середню виплату по Україні.
Пенсіонери все більше довіряють свої гроші банкам – наразі на картку отримують свої виплати 79% (8,3 млн осіб).
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2100, даже не знаю, это большая пенсия или.
Было анонсировано повышение пенсий в 2023.
Пенсия 2100 в ней доплата государства 800 гр.
1300 +800=2100
После перерасчёта.
Пенсия 2100 в ней доплата государства 500гр
1600+500=2100
И зачем они меня так осчастливили?А за них-то я конечно рад.
Вопрос в другом,для чего повышается пенсия?Для того,что бы пфу снял с себя финансовую нагрузку или для холодильник, привоз,аптека?
Почти 30% населения получает менее 3000 гр.
Отдельное спасибо Пятру Ляксеечу.Хотя о чём это я ,о попередниках неззя.
сейчас пенсов удерживают вчерашние студенты
Ты себя удержи бывший студент.Ни логики,ни аналитического мышления,у меня собака умнее.
Стране нужны герои ,п..та рожает дураков.
А вчерашние студенты где учились,на каком транспорте ездили,где жили или они родились уже с дипломом и работой.