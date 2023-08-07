БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1178 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
19 663 39
пенсіонери (402) пенсія (623)

Кількість пенсіонерів у другому кварталі впала найбільше з початку повномасштабної війни, – "Опендатабот"

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

пенсіонери,пенсія,старість

Упродовж другого кварталу 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч, це найбільше скорочення від початку великої війни.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Пенсійного фонду.

"За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб. Це майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни – на 288 тисяч людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у другому кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у чотирьох областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області.

Станом на 1 липня 2023 року в Україні налічували 10,5 млн пенсіонерів. 

Найбільша кількість пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині – 886 тисяч, на другому місці Київ – 750 тисяч, замикає трійцю Харківщина – 725 тисяч.

Наголошується, що станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн – близько $145. Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нагадаємо, прожитковий мінімум становить 2 589 грн.

Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. Цікаво, що в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).

У 7 областях – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві – середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.

Найменша середня пенсія на Тернопільщині – 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві – 7190,4 грн, на третину більше за середню виплату по Україні.

Пенсіонери все більше довіряють свої гроші банкам – наразі на картку отримують свої виплати 79% (8,3 млн осіб).

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+29
Не повинна бути у прокурорів і суддів пенсія більше середньої, бо від них залежить мародерство в країні. По суті вони теж мародери як і слуги
показати весь коментар
07.08.2023 09:37
+20
Це природно, що у судді пенсія повинна бути більшою в 40 разів ніж пересічного пенсіонера, бо він допоміг владі проводити геноцид.
показати весь коментар
07.08.2023 10:03
+17
Ти мабуть до пенсії не збираєшся доживати? Якщо про пенсів пишеш,гут,якщо померли! Час швидко пролетить, незоглянишся, як вже старість прийде!
показати весь коментар
07.08.2023 09:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти мабуть до пенсії не збираєшся доживати? Якщо про пенсів пишеш,гут,якщо померли! Час швидко пролетить, незоглянишся, як вже старість прийде!
показати весь коментар
07.08.2023 09:56 Відповісти
пенсам ті що живі тоже вигідно щоб більше пенсів помирали,якщо ні , то справедливо щоб майбутня пенсія пенса який здох в 2 роки після виходу на пенсію має бути виплачена спадкоємцям, пенс все житя ж платив податки на пенсію а тут його бабло виявляється піде іншим пенсам
показати весь коментар
07.08.2023 11:17 Відповісти
Здохни сам, придурку! Від пенсіонерів державі більше користі, чим від тебе, експерт диванний1
показати весь коментар
07.08.2023 10:34 Відповісти
У соліданній системі чим більше пенсів помре тим більше будуть отримувати ті хто не вмер. Користь для держави це як? для чинуш на зп в пенсійному і в податковій?
показати весь коментар
07.08.2023 11:07 Відповісти
Ти дебіл, дядя? Прочитай, що ти написав: при солідарній системі пенсійний фонд ділиться між наявними пенсіонерами. Інтернет вже в палати дурдома провели.
показати весь коментар
07.08.2023 11:39 Відповісти
не тільки більша пенсія, або можна податки знизити для бізнесу, так як пенсійний фонд повинен зменшитись на кількість померлих пенсіонерів
показати весь коментар
07.08.2023 12:20 Відповісти
не только большая пенсия

2100, даже не знаю, это большая пенсия или.
показати весь коментар
07.08.2023 13:49 Відповісти
щоб получати 2100 потрібно ніхера не робити ціле життя, взагалі чим займався інвалід??
показати весь коментар
07.08.2023 14:23 Відповісти
30 лет,эт только учтённого страхового стажа.
показати весь коментар
07.08.2023 14:48 Відповісти
нахер кому потрібен твій страховий стаж, ми пенсію у грн. получає в пенс фонду який в грн.
показати весь коментар
07.08.2023 15:06 Відповісти
Богато пенсіонерів що навіть пенсію не отримають. Тільки допомогу, бо не мають потрібного стажу. Такого нема в законодавстві ЄС.
показати весь коментар
07.08.2023 17:01 Відповісти
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків менше ніж 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу виплачується у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, після досягнення особою віку 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.
показати весь коментар
07.08.2023 23:20 Відповісти
Заробітки у СРСР - половина стажу - поділена на 100 тисяч, тобто 9 тис. рублів наприклад 197х років - 9 копійок. А багато підприємств СРСР стали торговими складами - довелось працювати фопами: сплачуючи всі податки та соц.внески.
показати весь коментар
07.08.2023 21:08 Відповісти
Тому ветерани труда отримують пенсію 2760 грн
показати весь коментар
07.08.2023 21:16 Відповісти
За поребриком всі такі розумні? При солідарній системі пенсійний фонд наповнюється працюючими, а не пенсіонерами...
показати весь коментар
07.08.2023 15:48 Відповісти
точно, ти геній!!! працюючі мало працюють, мало заробляють, мало платять податків!!! треба зобовязати їх працювати по 12 год. як комуністи і тоді більше податків і більші пенсії
показати весь коментар
07.08.2023 16:16 Відповісти
Не повинна бути у прокурорів і суддів пенсія більше середньої, бо від них залежить мародерство в країні. По суті вони теж мародери як і слуги
показати весь коментар
07.08.2023 09:37 Відповісти
Це природно, що у судді пенсія повинна бути більшою в 40 разів ніж пересічного пенсіонера, бо він допоміг владі проводити геноцид.
показати весь коментар
07.08.2023 10:03 Відповісти
Судьи должны быть независимы от властей, в том числе иметь высокую зарплату и пенсию, что бы независимо ни от кого принимать решения. Они не должны думать, у кого бы взять, что бы прокормить семью
показати весь коментар
07.08.2023 14:51 Відповісти
Це тому що в тих областях пенсіонери прийняли російське громадянство?
показати весь коментар
07.08.2023 09:54 Відповісти
Це тому,що ніхто незнає чи вони там живі і немає можливості їм виплачувати пенсію.
показати весь коментар
07.08.2023 09:58 Відповісти
На картки все одно капає
показати весь коментар
07.08.2023 10:08 Відповісти
А хто про це знає у ПФУ?
показати весь коментар
07.08.2023 10:07 Відповісти
Так стаття про те, що у звіті ПФУ зазначено, що кількість пенсіонерів зменшилась. З яких причин зменшилась - не пишуть. Значить просто пенсіонерів з окупованих територій зняли з пенсійного обліку. З якої причини знімають з пенсійного обліку? У зв'язку зі смертю, чи з набуттям громадянства іншої країни?
показати весь коментар
07.08.2023 11:15 Відповісти
та зроблють як в туркменії туркменбаші хотів колись зробить. зеленбаші приймуть закон, шо пенсів їхні діти повинні утримувати. а якщо держава цим буде займатись, то правителі не зможуть своїм онукам прибарахлитись.
показати весь коментар
07.08.2023 09:55 Відповісти
Не дождетесь!!!
показати весь коментар
07.08.2023 11:08 Відповісти
Щодо Рівненської і Житомирської областей. Починаючи з 17.07.2018 рішенням Конституційного суду України відновлено непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, право на отримання доплати у розмірі двох або трьох мінімальних заробітних плат. Тобто непрацюючі пенсіонери, які проживають у зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 13400 грн або 20100 грн. Але великому загалу пенсіонерів про це було невідомо. І лише зараз пенсіонери масово звертаються в суди і відсуджують собі чималі доплати. Процес триває.
показати весь коментар
07.08.2023 13:37 Відповісти
С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере 2 589 грн

Было анонсировано повышение пенсий в 2023.

Пенсия 2100 в ней доплата государства 800 гр.
1300 +800=2100
После перерасчёта.
Пенсия 2100 в ней доплата государства 500гр
1600+500=2100
И зачем они меня так осчастливили?А за них-то я конечно рад.
показати весь коментар
07.08.2023 14:05 Відповісти
так ти ниєш чи радієш середня пенсія судді 95000, прокурора 22000, коли ти вибирав професію ти цього не знав??? а можливо ти даже і купив диплом але тебе туди не взяли??? тоді можливо не в розмірах пенсій проблема а в чомусь іншому???
показати весь коментар
07.08.2023 14:32 Відповісти
А наркоторговцам вообще пенсия не нужна.
Вопрос в другом,для чего повышается пенсия?Для того,что бы пфу снял с себя финансовую нагрузку или для холодильник, привоз,аптека?
Почти 30% населения получает менее 3000 гр.
Отдельное спасибо Пятру Ляксеечу.Хотя о чём это я ,о попередниках неззя.

показати весь коментар
07.08.2023 14:58 Відповісти
Ті пенси що получають 3000 грн. їх все задовільняє, точніше вони можуть понити, але в цілому вони самі розуміють що вони не заробили на свою пенсію, у них було ціле життя яке вони просрали, даже самий тупий пенс розуміє що він не може мати пенсію Європейську коли навколо корупція гавно розруха і війна, Зараз пенсів утримують вчорашні студенти які може даже іне вибирали ваших клоунів і рошенів, але зараз по повній платять за не свої рахунки.
показати весь коментар
07.08.2023 15:34 Відповісти
у них была целая жизнь которую они просрали,
сейчас пенсов удерживают вчерашние студенты

Ты себя удержи бывший студент.Ни логики,ни аналитического мышления,у меня собака умнее.
Стране нужны герои ,п..та рожает дураков.

А вчерашние студенты где учились,на каком транспорте ездили,где жили или они родились уже с дипломом и работой.
показати весь коментар
07.08.2023 22:40 Відповісти
диплом, транспорт що дійсно в твоїй уяві безплатно? і хата? цікаво скільки по твоїх мірках має заробляти вчитель водій і будівельник?
показати весь коментар
07.08.2023 23:42 Відповісти
Ты себя удержи студент.Ни логики,ни аналитического мышления,у меня собака умнее
показати весь коментар
07.08.2023 22:43 Відповісти
У Зебандюков завтрак стоит дороже чем пенсия-минималка.Неужели ты Зеленский не видишь геноцида в этом?Даже в Нигерии пенсия выше 80 у.е. а в Украине всего 60.
показати весь коментар
07.08.2023 14:13 Відповісти
 
 