Кількість пенсіонерів у другому кварталі впала найбільше з початку повномасштабної війни, – "Опендатабот"

Упродовж другого кварталу 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч, це найбільше скорочення від початку великої війни.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Пенсійного фонду.

"За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб. Це майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни – на 288 тисяч людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у другому кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у чотирьох областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області.

Станом на 1 липня 2023 року в Україні налічували 10,5 млн пенсіонерів.

Найбільша кількість пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині – 886 тисяч, на другому місці Київ – 750 тисяч, замикає трійцю Харківщина – 725 тисяч.

Наголошується, що станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 грн – близько $145. Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 грн. Нагадаємо, прожитковий мінімум становить 2 589 грн.

Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. Цікаво, що в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).

У 7 областях – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві – середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.

Найменша середня пенсія на Тернопільщині – 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві – 7190,4 грн, на третину більше за середню виплату по Україні.

Пенсіонери все більше довіряють свої гроші банкам – наразі на картку отримують свої виплати 79% (8,3 млн осіб).