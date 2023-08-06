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В Іраку заблокували Telegram

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telegram

Міністерство зв’язку Іраку заявило, що заблокувало додаток для обміну повідомленнями Telegram з міркувань безпеки та для того, щоб зберегти цілісність особистих даних користувачів.

Як пише Reuters, додаток широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями, а також як джерело новин.

Деякі канали містять велику кількість персональних даних, включно з іменами, адресами та родинними зв'язками іракців.

У заяві міністерства сказано, що воно попросило додаток закрити "платформи, через які йде витік даних офіційних державних установ і особистих даних громадян, але компанія не відповіла і не реагувала на жоден із цих запитів".

Автор: Галина Ялівець
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