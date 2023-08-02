Мізерний результат для держави: АРМА виявило факти неефективних дій управителя російськими кораблями

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виявило факти неефективних дій управителя російськими кораблями.

Як ідеться в повідомленні АРМА, Національне агентство продовжує виявляти ознаки неефективної діяльності управителів дороговартісними активами, і черговий приклад таких дій – кейс управителя арештованими російськими кораблями, який, за результатами перевірки, надає АРМА недостовірну інформацію про активи та має вкрай низькі показники управління.

"Чи можна назвати ефективним менеджмент морським судном вартістю 70 млн грн, що приносить бюджету 10 тис. грн на місяць? Загальна картина ще похмуріша: управитель отримав 9 кораблів вартістю понад 530 млн грн, від управління якими держава щомісяця отримує лише 90 тис. грн. Це мізерний результат, який жодним чином не відповідає інтересам держави", – повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона наголосила, що активи окупантів мають допомагати державі та економіці протистояти агресору, а ті, хто саботує досягнення цієї мети, повинні нести відповідальність.