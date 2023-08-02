БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1522 відвідувача онлайн
Новини Влада
371 3
Зеленський (2227) зброя (660) дрони (146)

Зеленський анонсував перший форум оборонних індустрій в Україні

Новини БізнесЦензор Влада

зеленський

Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, інформує пресслужба голови держави.

"Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій. Працюйте, будь ласка, над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами. Так, будуть також і вітчизняні компанії, але наше завдання – всіх об’єднати на українській платформі.", – закликав українських дипломатів президент.

Він зауважив, що в Україні вже постійно відбуваються заходи, присвячені виробництву дронів, є можливості локалізації виробництв військової техніки, гармат і снарядів.

Президент також розповів про збільшення українських потужностей для виробництва зброї.

"Щомісяця ми додаємо нові потужності для України – з виробництва зброї та снарядів, з ремонту та обслуговування техніки. Збільшуємо виробництво артилерії, збільшуємо виробництво ракет. Уперше в Україні будуємо армію дронів і флот морських дронів. Наша мета – зробити оборонно-промисловий комплекс України одним із найсильніших у Європі, і це потребує підтримки найсильнішою дипломатією", – додав Зеленський.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все сразу догадались чьи те дроны,которые никогда до цели не долетают. Только стёкла выбивают.
показати весь коментар
02.08.2023 18:41 Відповісти
Верховний анонсуватель.
показати весь коментар
02.08.2023 20:50 Відповісти
Пи*дюк, а сделать это хотя бы год назад?
показати весь коментар
02.08.2023 21:06 Відповісти
 
 