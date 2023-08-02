Нацбанк оштрафував 15 надавачів фінансових послуг

Національний банк України наклав штрафи на вісім ломбардів, трьох лізингодавців та чотирьох фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.

Як ідеться в повідомленні НБУ, штрафи накладено на:

ПТ "Ломбард "Оріон-Т" Безбородов та Менакер" (ЄДРПОУ 19314356);

ПТ "Ломбард "Кредитцентр" Томчук і компанія" (ЄДРПОУ 34974181);

ПТ Ломбард Оскар" (ПП "Хімчистка "Оскар", ПП "Швидке харчування "Обжора") (ЄДРПОУ 24413095);

ПТ "Ломбард "УМКВ і компанія" (ЄДРПОУ 32312033);

ПТ "Ломбард "9999" Сіренко Ю.С. і компанія" (ЄДРПОУ 37210383);

ПТ "Ломбард Парус" ТОВ "Глобал Франчайзінг і компанія" (ЄДРПОУ 39451311);

ПТ "Ломбард Копійка ТЗОВ "Укр.Концепт-Кар" і ПП "ІД" (ЄДРПОУ 36739166);

ПТ "Ломбард "Швидка допомога" Лініченко і компанія" (ЄДРПОУ 36595232);

ТОВ "Адванс-Лізинг" (ЄДРПОУ 36493872);

ТОВ "АВГ Лізинг" (ЄДРПОУ 44478775);

ТОВ "Сіті Лізинг" (ЄДРПОУ 44134203);

ТОВ "Веллфін" (ЄДРПОУ 39952398);

ТОВ "Гроші 247" (ЄДРПОУ 41803222);

ТОВ "Кардсервіс" (ЄДРПОУ 39551837);

ТОВ "Кредо Солюшнс" (ЄДРПОУ 38150327).

Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 2 серпня 2023 року і набирають чинності з 3 серпня 2023 року.

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.