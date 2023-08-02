Шахраї привласнили 20 мільйонів, зібраних на авто і дрони волонтерами та військовими, – Нацполіція (оновлено)

Нацполіція викрила організовану групу шахраїв, які привласнили понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових.

За даними слідства, зловмисники в інтернеті пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб ЗСУ, але отримавши передплату за "замовлення" зникали, передає пресслужба Нацполіції.

Наразі оперативники встановили членів злочинної групи, серед яких – організатор та троє спільників. Їм оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Фігуранти використовували відомі торгові майданчики для розміщення оголошень про продаж легкових автомобілів та квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України за заниженими цінами. При цьому в основному їхніми клієнтами були військові та волонтери. Утім шахраї не виконували "замовлення" і не виходили на зв'язок", – зазначається у повідомленні.

У кримінальному провадженні проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцями реєстрації та проживання фігурантів. Вилучено 43 мобільних телефони, SIM-карти, 5 ноутбуків, 87 банківських карток і готівку.

За попередньою інформацією, шахраї ошукали людей на понад 20 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.