БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1522 відвідувача онлайн
Новини Фінанси
374 0
бюджет (1657) Мінфін (2675) позика (8)

Державні запозичення за пів року перевищили 1 трильйон, – Мінфін

Новини БізнесЦензор Фінанси

налоги,деньги,гривня,налоговый

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету України за січень-липень 2023 року становили 1,03 трлн грн, або 88,1% від запланованих на цей період.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 324,8 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 105,7 млрд грн ($2,19 млрд та 640,9 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 154,5 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 708,9 млрд грн (або $19,4 млрд), зокрема:

  • 417,9 млрд грн (10,5 млрд євро) – надходження коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС (Інструмент надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +, МФД-IX);

  • 131,4 млрд грн (2,7 млрд СПЗ) – надходження коштів МВФ в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF;

  • 64,2 млрд грн (2,4 млрд канадських доларів) – надходження коштів позики уряду Канади;

  • 54,7 млрд грн ($1,5 млрд) – надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

  • 18,3 млрд грн ($500 млн) – надходження коштів позики МБРР в рамках четвертого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні";

  • 16,1 млрд грн (404,3 млн євро) – надходження коштів позики МАР в рамках проєкту "Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні";

  • 4,8 млрд грн ($132 млн) – надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту "Прискорення інвестицій у сільське господарство України";

  • 1,3 млрд грн (33,4 млн євро) – надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя";

  • 0,2 млрд грн ($6 млн) – надходження коштів позики МБРР в рамках проєкту "Додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей".

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 