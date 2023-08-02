Державні запозичення за пів року перевищили 1 трильйон, – Мінфін

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету України за січень-липень 2023 року становили 1,03 трлн грн, або 88,1% від запланованих на цей період.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 324,8 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 105,7 млрд грн ($2,19 млрд та 640,9 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 154,5 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 708,9 млрд грн (або $19,4 млрд), зокрема: