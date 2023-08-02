БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1538 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
11 480 14
Росія (11599) рубль (291) курс рубля (116)

Рубль падає: оновив мінімуми з березня минулого року (оновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль,росія

Курс російського рубля продовжує падати до долара, євро та китайського юаня.

За даними Московської біржі, увечері в середу курс долара США перевищив позначку 94 рубля вперше з 28 березня 2022 року, за день він зріс на 1,7 рубля, пише російський "Коммерсант".

Курс євро перевищив позначку 103 рублі також вперше з 28 березня 2022 року.

Курс юаня на Московській біржі перевищив позначку 13 рублів вперше з квітня 2022 року.

Російські аналітики вказують, що на рубль тисне дисбаланс між попитом на іноземну валюту та її пропозицією, якої не вистачає для забезпечення імпорту на фоні суттєвого відтоку валюти з Росії за кордон. При цьому зростання цін на нафту не може компенсувати вплив інших чинників через зменшення обсягів її експорту. 

Читайте також: Центробанк Росії підвищив облікову ставку вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Курс рубля активно знижується із середини травня. На початку липня курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Дані Мінфіну РФ свідчать, що у червні на тлі падіння курсу рубля суттєво зросли доходи російського бюджету, водночас видатки різко впали. Внаслідок цього федеральний бюджет РФ у січні-червні був виконаний з дефіцитом 2,6 трильйона рублів. У січні-травні російське міністерство оцінювало дефіцит у 3,41 трлн рублів при плані на рік на рівні 2,9 трильйона рублів, отже у червні він зменшився зменшився на 816 млрд рублів.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+26
"Деньги надо хранить в рублях. Я вот спрятал деньги в куче рублей - там уж точно никто искать не будет"
показати весь коментар
02.08.2023 18:29
+6
І що нам від того? У нас щось подешевшало? Чи за літр бензина будем віддавати зарплату, а квт електрики будем оформлювати в кредит?!
показати весь коментар
02.08.2023 20:11
+3
показати весь коментар
02.08.2023 21:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Деньги надо хранить в рублях. Я вот спрятал деньги в куче рублей - там уж точно никто искать не будет"
показати весь коментар
02.08.2023 18:29 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2023 20:14 Відповісти
І що нам від того? У нас щось подешевшало? Чи за літр бензина будем віддавати зарплату, а квт електрики будем оформлювати в кредит?!
показати весь коментар
02.08.2023 20:11 Відповісти
Ну вам напевне треба якась вигода в у.е. відразу і в кішеню, а нам це вигідно тим, щоекогоміка росії деградує, а отже зменьшуеться здатність виробляти - купувати бомби, які нам падають на голови, на певне ви десь поза цього
показати весь коментар
03.08.2023 14:36 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2023 21:00 Відповісти
россия отказала Европе, крупнейшему потребителю российского трубопроводного газа, в поставках, объём которых составлял, в среднем, 150 млрд. куб.м. Если сложить закупки газа у россии КНР, Индией и др. странами, то не будет такого огромного объёма продаж россией газа, который продавался Европе. И заметьте, нет ни в одном из 11 санкционных пакетов ни одного параграфа об ограничении поставок, цен на российский трубопроводный газ. Поставки газа в Европу прекращены только по указанию президента РФ. Уничтожили курицу, которая несла огромные деньги в бюджет РФ. Действительно, потери бюджета РФ от продажи углеводородов упали почти в половину и подошли к 4 трлн. рублей. Это только Силуанов удивляется, почему растёт цена валюты к рублю, как будто первый день работает в Минфине.
Такую ситуацию российская власть не просчитывала и теперь готовится к урезанию бюджета 2024-2025 г.
Торговали веселились, подсчитали прослезились- итог экономического развития РФ.(c)
показати весь коментар
02.08.2023 21:55 Відповісти
всё что делает дурак, всё он делает не так!
показати весь коментар
03.08.2023 13:08 Відповісти
Он хочет заморозить Европу в надежде, что прибегут к нему договариваться. Зимой может быть очень сложно, так как накопления прошлого года покрыли зиму предыдущую, а теперь накопления делать сложно
показати весь коментар
03.08.2023 14:21 Відповісти
Я Сілуанову вірю. Наштампують тепер рубльосиків, виплатять своїм військовим по 5-10 мільйонів. Якраз вистачить на домовину. Московитська економіка це страшна річь.
показати весь коментар
02.08.2023 21:55 Відповісти
Московіти звикли жирували за рахунок колоній, республік савейськіх та ТАБОРІВ ГУЛАГУ!!
https://www.youtube.com/watch?v=Pt0oT8DLXOg

Ось такий він савейській табір НАРОДІВ!
Кари, московітам, страшної кари!
показати весь коментар
02.08.2023 22:11 Відповісти
зачем кацапу рубли??? кацапу нужні юани!!)))
показати весь коментар
02.08.2023 22:47 Відповісти
- Сколько рублей стоит один доллар?
- Один доллар стоит один фунт рублей.
показати весь коментар
03.08.2023 01:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Pt0oT8DLXOg

московія завжди залишиться лише, як табори ГУЛАГУ..
Пильнуймо Україну від московитів агентури, вони особливо зараз гадять в джерела звідки Українці п'ють !!!
показати весь коментар
03.08.2023 08:16 Відповісти
Пропоную відтепер писати саме так РУ.***
показати весь коментар
03.08.2023 14:29 Відповісти
 
 