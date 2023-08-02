Кількість українців у Литві за пів року зменшилася на 10 тисяч осіб
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Кількість українських жителів Литви за перше півріччя 2023 року зменшилася приблизно на 10 тис. осіб.
Як пише LRT з посиланням на Департамент міграції країни, українці становлять найбільшу частку іноземців, які проживають у Литві: якщо на початок 2023 року їх було 94 891 особа, то на початок липня – 84 734, передає Європейська правда.
Департамент міграції висловив думку, що це зниження, ймовірно, пов'язане зі "змінами в міграції українських біженців".
Водночас за цей час побільшало на понад 6 тис. мешканців із різних країн: зі 189 411 осіб на початку року їх стало 195 550.
"Кількість білорусів, які проживають у нашій країні, значно збільшилася, росіян – незначно, а українська громада зменшилася", – йдеться в повідомленні відомства.
Кількість громадян Білорусі в Литві за півроку збільшилася з 48 804 до 58 347, тоді як росіян – з 15 706 до 16 193.
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