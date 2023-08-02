Російський удар по українським портам на Дунаї знищив 40 000 тонн зерна, – Кубраков

Внаслідок нічної атаки Росії на інфраструктуру портів Дунайського кластеру пошкоджено 40 тисяч тонн зерна.

Про це віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.

"Росіяни завдали ударів по складам та елеваторам з зерном – пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль", – написав Кубраков.

Він уточнив, що найбільших руйнувань зазнав порт "Ізмаїл".

"Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї", – додав Кубраков.

Він закликав партнерів надати Україні більше засобів протиповітряної оборони для захисту морських портів.

"Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше", – написав міністр.

Як повідомлялося, в ніч на 2 серпня внаслідок атаки російськими дронами на Одещину пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі.