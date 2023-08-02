Будівництво Каховської ГЕС займе 6 років, – "Укргідроенерго"

Будівництво зруйнованої росіянами Каховської ГЕС займе близько шести років.

Як ідеться в повідомленні "Укргідроенерго", розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки.

"На першому етапі також планується проєктування тимчасової греблі водосховища. Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.

Через підрив Каховської ГЕС Україна орієнтовно втратила більше ніж 10 кубічних кілометрів води.