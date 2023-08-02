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Будівництво Каховської ГЕС займе 6 років, – "Укргідроенерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

гес,каховська

Будівництво зруйнованої росіянами Каховської ГЕС займе близько шести років.

Як ідеться в повідомленні "Укргідроенерго", розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки.

"На першому етапі також планується проєктування тимчасової греблі водосховища. Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.

Через підрив Каховської ГЕС Україна орієнтовно втратила більше ніж 10 кубічних кілометрів води.

Автор: Галина Ялівець
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Без денег,оно и 600 лет занять может.
А если регулярно барабаны покупать,то и деньги не помогут.
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02.08.2023 16:00 Відповісти
Навіщо? Пиляти гроші? Для когось зараз відкрию очі, в післявоєнні дні будуть перераховувати доцільність і кількість закладів бо людей залишиться меньше.
І критично вразливі галузі ще довго будуть відкладені в темний куток.
Перевагою повинні бити маленькі і розгалуженні мобільні станції. А комерційну доцільність розглядати після наведення захисних споруд кордонів та оборотними засобами ураження. А не лічити американськи петріоти.
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02.08.2023 16:59 Відповісти
 
 