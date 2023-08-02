Надходження держбюджету зросли у липні до 137 мільярдів, – Мінфін

За липень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 136,7 млрд гривень, порівняно із 133,7 млрд грн у червні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посилання на оперативні дані Державної казначейської служби.

Серед платежів, від податкових та митних органів, основні надходження були отримані за рахунок:

30,8 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

18,7 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 28,7 млрд, відшкодовано – 10 млрд грн);

15,2 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

8,7 млрд грн – акцизного податку;

5,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

3,2 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

2,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

"Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у липні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 47,6 млрд гривень. Кошти надійшли від США", – зазначається у повідомленні.

Загалом, за січень-липень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло більше 1,01 трлн грн. У тому числі Україна отримала у січні-липні цього року міжнародної допомоги у вигляді грантів на 317,2 млрд грн (з них 310,8 млрд грн від США).

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В цілому, за підсумками січня-липня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,48 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Водночас касові видатки державного бюджету становили 2,07 трлн грн, у тому числі загального фонду – 1,64 трлн грн, або 93,4% від розпису звітного періоду.

У підсумку, за сім місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 583,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 627,6 млрд грн.