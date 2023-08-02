Виробникам зброї у Польщі та Чехії не вистачає працівників через війну в Україні, – Reuters

Виробники зброї в Польщі та Чехії відчувають нестачу робочих рук після того, як війна в Україні призвела до різкого зростання попиту на їхню продукцію.

Для подолання цієї проблеми вони запускають або розширюють програми найму та навчання нових робітників, пише Reuters.

За даними Євростату, Чехія та Польща мають один із найнижчих рівнів безробіття в Європейському Союзі – 2,7%, що значно нижче середнього показника безробіття в ЄС у 5,9%.

Президент і виконавчий директор Асоціації промисловості оборони та безпеки (DSIA) Чеської Республіки Їржі Гінек зауважив, що маючи достатньо робочої сили та матеріалів, чеські компанії могли б збільшити виробництво до 20%.

Асоціація, яка представляє понад 160 компаній, заявила, що на експорт припадає близько 90% промислового виробництва зброї та військових товарів. З них 40% припадає на Україну.

За словами керівника чеського виробника боєприпасів і артилерійських снарядів STV Group Девіда Хака, його компанія планує збудувати квартири для нових працівників у найближчому місті до її заводу.

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Він додав, що компанія також почала пропонувати пенсіонерам харчування у її їдальні, щоб вони могли поділитися знаннями про нещодавно відновлені лінії з виробництва боєприпасів радянських часів для України.

"Цей неформальний обмін ідеями має чудовий і миттєвий вплив на ефективність виробничих процесів, особливо коли ви відновлюєте виробництво продуктів, які були зняті з виробництва протягом тривалого часу", – розповів Хак.

Своєю чергою польська військова технологічна компанія WB Group минулого року почала наймати жінок для роботи на конвеєрах, де раніше працювали переважно чоловіки. Компанія, яка налічує понад 2000 співробітників, виробляє безпілотні літальні апарати та ракетні системи.

Польська державна PGZ, яка контролює десятки компаній, що постачають зброю, боєприпаси, броньовані транспортери та безпілотні авіаційні системи, використовує для пошуку працівників рекламу в соціальних мережах. Компанія, в якій працює понад 18 000 людей, також планує наступного року запустити кампанію для залучення на роботу поляків, які працюють на скандинавських верфях.