Україна ввела антидемпінгове мито на імпорт дроту та прокату з Китаю

Україна на п’ять років ввела антидемпінгові мита на імпорт із Китаю дроту та прокату з вуглецевої сталі з покриттям.

Як ідеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, антидемпінгове мито на прокат із вуглецевої сталі з покриттям встановлено на рівні 37-48% залежно від компанії-імпортера, на дріт – 32,6%, передає LIGA.net.

Комісія розслідувала демпінг прокату з вуглецевої сталі з покриттям із Китаю за скаргою компаній "Модуль-Україна" та "Хеві Метал", які сукупно виробляли 50% цієї продукції в Україні.

Демпінг призвів до погіршення фінансово-економічних показників компаній: зростання обсягів залишків продукції на складах на 523,5%, збільшення збитків на внутрішньому ринку на 40 645,6% у доларовому та на 40 537,2% у гривневому еквіваленті, зростання собівартості продукції на 13,9%, скорочення рентабельності від реалізації товару на ринку на 1300%.

Розслідування щодо демпінгу дроту було ініційовано за скаргою компанії "Плазма Тек", частка якої в загальному виробництві цього товару в Україні становила понад 50%.

Обсяги демпінгового імпорту зросли в абсолютних показниках на 56,14%, а щодо споживання такого товару на внутрішньому ринку України – на 91,35%, йдеться в повідомленні МКМТ.

Демпінг також завдав збитків економічній діяльності компанії: зменшилися обсяги виробництва товару на 32%, зменшився рівень використання виробничих потужностей на 44%, відбулося зростання обсягів незалучених виробничих потужностей на 113%, скоротилися обсяги продажу товару на внутрішньому ринку на 46%, скоротилася частка компанії на внутрішньому ринку на 34% тощо.

МКМТ проводила розслідування щодо імпорту цих видів металопродукції у 2019-2020 роках.