Розкрадання кредиту на 1,2 мільярда: САП закінчила слідство у справі Бахматюка та його сестри

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно власника та ексочільниці правління ПАТ "ВіЕйБі Банк", які підозрюються у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

Про це повідомляє пресслужба САП,

Їх також підозрюють у легалізації частини цих коштів та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництвом НБУ. Перед цим їм повідомили про зміну раніше повідомленої підозри. Нова кваліфікація: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Зважаючи на те, що указані особи переховуються, щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Правоохоронці не уточнюють імен підозрюваних, утім йдеться про олігарха та колишнього власника "ВіЕйБі банку" Олега Бахматюка та колишню голову наглядової ради банку Наталію Василюк, яка є його сестрою.

Як нагадали у САП, у жовтні 2014 року "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до Нацбанку з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

Водночас вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже під час досудового слідства було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд грн, заявлених "ВіЕйБі Банком".

Як наслідок, службовцями Нацбанку "ВіЕйБі Банку" було надано 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

Раніше цей банк вже отримував від Нацбанку кредит на суму 3 млрд гривень. І вказані кошти так і не були повернуті.

А в листопаді 2014 року взагалі "ВіЕйБі Банк" було визнано неплатоспроможним. На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто.

У листопаді 2019 року правоохоронці повідомили про підозру 10 колишнім та чинним службовцям Національного банку та "ВіЕйБі Банку". У травні 2021 року – ще 6 посадовцям НБУ та представнику оціночного товариства компанії.

У травні 2023 року до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням 15 осіб, серед яких колишній перший заступник голови НБУ, ексголова правління ПАТ "ВіЕйБі Банк", ексзаступник голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк"; а також інші колишні та чинні службовці Національного банку України та "ВіЕйБі Банку" та представники приватних компаній, у незаконному заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Як повідомлялося, у травні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала колишньому власнику ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олегу Бахматюку, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у ще одній справі – про надання 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу бізнесмена.

З 2010 року Бахматюк переховується в Австрії. У березні цього року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити вимогу української прокуратури про його екстрадицію в Україну, оскільки його адвокати вказували на небезпеку для олігарха через війну та загрозу "значного погіршення умов у запитуючій державі".