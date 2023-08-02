БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1591 відвідувач онлайн
Новини Аграрний ринок
3 861 8
зерно (1670) пшениця (168) ціни (2965)

Світові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт Ізмаїла, – Reuters

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

зерно

Росія атакувала головний внутрішній порт України через річку Дунай 2 серпня, що призвело до зростання світових цін на продовольство.

Зокрема, ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані ударом по світовому постачанню, адже Україна є одним із провідних світових експортерів продовольства, пише Reuters.

Росія атакує українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру упродовж двох тижнів, відколи відмовилася продовжити "зернову угоду".

Порт Ізмаїла через Дунай був основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після поновлення блокади чорноморських портів з боку РФ.

Джерела Reuters на ринку підтвердили, що порт Ізмаїла був основною метою останніх атак. Рівень пошкоджень там оцінюється як "серйозний".

За словами аналітиків, унаслідок зриву "зернової угоди" в середині липня експорт зерна з України за місяць знизився на 40% порівняно з червнем.

Як повідомлялося, 2 серпня внаслідок ворожої дронової атаки на Одещину пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу".

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, если цены выросли , значит Украина может зерно продавать дороже и погасить госсдлог? ДА?! Блин, НЕТ ,закон Яресько при выключенном табло, всё срезает. А откатить нельзя тот закон , нет?
показати весь коментар
02.08.2023 14:36 Відповісти
А израильский сухогруз лег на обратный курс,***** могли бы евреи привезти хотя бы патронов а так все коту под хвост!
показати весь коментар
02.08.2023 14:42 Відповісти
ага привезуть. Згадався старий анекдот. Коли була арабо-ізраїльська війна де срср допомагав арабам зброєю та військовими-радниками. Оточили євреї радянського офіцера в якого закінчились ********** і кричать йому " Шо патроны закончились??? а хочешь мы тебе продадим!"
показати весь коментар
02.08.2023 15:25 Відповісти
а він їм кричить: продать я й сам магу, мнє єслі би даром
показати весь коментар
02.08.2023 18:21 Відповісти
Резко подскочили 4%,очень резко.
Так Украине радоваться надо,дороже продаст.
показати весь коментар
02.08.2023 15:58 Відповісти
так і підскочили через те, що продати не може. Це як у швейцарця куплена машина за мільйон. А кому ти її продаси?
показати весь коментар
02.08.2023 18:23 Відповісти
згадайте тут на цензорі ще минулорічні воплі: нашо продавать - нам нє будєт. А ось бач як раша не хоче разом з тими вопліголосими, аби ми нічого не могли продати. Вона й сама попродає по вищій ціні. Висновок: топить рашистські сухогрузи. шоб жодна "лодка" через Чорне море не пройшла.
показати весь коментар
02.08.2023 18:27 Відповісти
от і добре

сподіваюсь, наші фермери згодом зможуть продати своє зерно дорожче
показати весь коментар
03.08.2023 13:40 Відповісти
 
 